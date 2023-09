Colonos de Viva México Piden Reubicar Campamento Migrante; Parque Ecológico de Tapachula Ahora Será Oficina de la COMAR

Pobladores afirman que la presencia de migrantes ha creado un foco de infección en Viva México y comunidades aledañas.

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre de 2023.- Debido a que, hace meses, miles de migrantes pernoctan a un lado del puente que da paso del Libramiento Sur Poniente de Tapachula con la carretera Costera del Pacífico, ese lugar se ha convertido en un basurero, lo cual da mala imagen.

José Antonio Solís López, habitante de la comunidad cantón Pacayalito, ubicada cerca de ese lugar, al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, indicó que no es solo el aspecto de la basura, sino que hacen sus necesidades fisiológicas en el río y se contamina.

Agregó que vecinos de ese lugar, acuden al afluente para bañarse, lavar ropa o trastes, pero resulta que ahora no pueden hacerlo en virtud de que la corriente está totalmente contaminada y están propensos a sufrir enfermedades.

Pidió a los titulares del Instituto Nacional de Migración (INM), a que agilicen los trámites, con el propósito de que sea menos tiempo el que tengan que esperar, para poder continuar su viaje rumbo a los Estados Unidos, que es el objetivo de ellos.

Entre los indocumentados hay mujeres embarazadas, dijo, pero también hay muchos niños quienes están sufriendo las incomodidades de tener que vivir a la intemperie, bajo el sol y la lluvia, ya que no todos los que están ahí cuentan con casas de campaña.

Otra estrategia podría ser, que lleven ese campamento a otro lugar, donde los migrantes puedan ser tratados con mayor dignidad, pero también, para que no causen mal aspecto como está ocurriendo en el paso a desnivel en la colonia, señaló.

Dijo que donde está ahora el mencionado campamento de migrantes, es donde transitan todos los automovilistas, entre ellos los turistas que viajan del interior del país rumbo a Tapachula y por lo mismo, las casas de campaña y los tendederos de ropa causan un mal aspecto para los visitantes. EL ORBE /Nelson Bautista

Parque Ecológico de Tapachula Ahora Será Sede Para Migrantes



El Parque Ecológico, ubicado al sur de la Ciudad, el cual requirió de una inversión millonaria el sexenio pasado para que fuera por años el ícono y uno de los atractivos más importantes de la región, a partir de las próximas horas se convertirá en una sede para migrantes, otra vez.Y es que, en los últimos meses, habitantes del fraccionamiento Los Laureles, al poniente de la Ciudad, protestaron de manera constante por la presencia de migrantes en ese sector, pues ahí habilitaron unas oficinas en la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR).Sin embargo, la población se quejaba de que había aumentado también los robos, asaltos y en general los niveles de inseguridad, además que esos miles de personas que se congregaban ahí, dejaban toneladas de basura tirada por donde quiera, incluso heces fecales.Eso derivó a que se llevara a cabo una reunión interinstitucional durante la semana, en la que estuvieron los representantes de las colonias afectadas y en la que se acordó reubicar esas oficinas.Por lo mismo, el jueves unos seis mil migrantes se concentraron en las oficinas de Regulación Migratoria, en la colonia Las Vegas, y realizaron una protesta masiva porque el Instituto Nacional de Migración (INM) no les quiso extender documentos para que pudieran seguir su camino hacia los Estados Unidos.Durante esa protesta bloquearon el acceso y salida de patrullas del cuartel de la Policía Municipal y entonces todo se volvió un caos que se prolongó este viernes.Sin embargo, alguien desde algún escritorio de la Ciudad de México decidió que a partir del lunes empiece a despachar la Comar en el Parque Recreativo y con ello los extranjeros que se mantenían en protesta empezaron a mudarse hacia la entonces área recreativa de los tapachultecos, en espera de que, ahora sí, sean atendidos.Ya en meses pasados se había utilizado ese parque para los mismos fines, pero las denuncias de los vecinos eran iguales a las de Los Laureles.Para la puesta en marcha de esas acciones, se espera la llegada del aún comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien todavía no logra librar lo ocurrido en marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando murieron calcinados vivos decenas de migrantes encerrados en una cárcel de esa dependencia. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello