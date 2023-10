Alertan por Uso de Ropa de Paca Infectada con Bacterias

Especialistas en enfermedades de la piel recomiendan hervir la ropa antes de usarla, para evitar enfermedades dermatológicas.

*PODRÍA PROVOCAR DIVERSAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, DEBIDO QUE SE INFESTAN DE PIOJOS, PULGAS Y LAS CHINCHES EN DONDE SON ALMACENADAS.

Tapachula, Chiapas; 8 de Octubre de 2023.- Indudablemente el uso de ropa denominada “de paca”, que se realiza no sólo en Tapachula sino en todo Chiapas, incluso a nivel nacional, puede traer consecuencias, pues la mayoría de esa vestimenta es portadora de parásitos y pueden causar severos daños dermatológicos a las personas que usa estas prendas.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer Moisés Valencia Moreno, Médico especialista en esta Ciudad, quien señaló que no es que la ropa venga infectada desde su origen, sino que muchas veces cuando es llevada a los almacenes o a las bodegas, por la humedad y por las condiciones no propias, adquieren estos parásitos los cuales viajan hasta donde las prendas van a ser distribuidas.

Entre los parásitos se encuentran piojos, pulgas y las chinches, sobre todo estas últimas que están de moda en muchos países, por lo que es necesario desinfectar las prendas, señaló.

El uso de esta prenda provoca que las personas presenten problemas de piel o dermatitis, foliculitis y escabiasis, entre otros malestares, dijo.



La mayoría de esta ropa, denominada de paca, dijo, son de origen estadounidense o incluso chinas, sin embargo, debido al almacenamiento que está tiene es donde surge el problema de salud, para quienes hacen uso de esta.El uso de esta prenda no respeta sexos ni edad, aclaró, puede darse en quienes compran este tipo de vestimentas.Comentó que en Tapachula es frecuente los problemas dermatológicos, pero veces las personas no la relacionan por el uso de esta ropa y piensan que es un tipo intoxicación alimentarias o el uso de alguna crema, y se le va haciendo común.Hizo un llamado a las personas que compran estas prendas que deben hervir la ropa, y en el proceso de ebullición meter la ropa por unos minutos para desinfectar y quedar fuera de riesgos de salud que esta podría provocar.Finalmente, dijo que a la fecha la venta de estas prendas se ha elevado, debido al gran número de inmigrantes que se encuentran dentro de la Ciudad, pero a la vez esto también podría ser otras de las razones contraer enfermedades porque muchos de ellos andan deambulando en la zona. EL ORBE / Nelson Bautista