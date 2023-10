Cancelan Primer Arribo de Crucero Turístico a Tapachula por Presencia de Migrantes

*De 11 Pactados, Sólo Vendrán 6.

Tapachula, Chiapas; 8 de Octubre del 2023.- De los 11 buques turísticos que fueron pactados con las empresas navieras hace un par de años para esta temporada en Puerto Chiapas, que comenzó este domingo, seis se llevarán a cabo y cinco cancelados.

Así lo informó Alexander Fleck del Pino, empresario tour operador, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, indicó que las empresas firman acuerdos de arribo desde dos años de anticipación, pero después de ello se dejó de hacer trabajos de desazolve de los canales de navegación y entonces se dieron cancelaciones.

El barco que arribó en las últimas horas a Tapachula es de bandera inglesa, con apenas 89 pasajeros, pero con un nivel adquisitivo alto y con ello se reactiva la Terminal de Buques, así como los puntos de recorrido en Tapachula y Tuxtla Chico.



Los otros barcos que restan, por ejemplo, el que llegará este 12 de octubre es de la naviera Holland American Line, que son los que siempre venían con mil 200, mil 800 y hasta 2 mil personas de capacidad.Para el día 14 se tiene prevista la llegada de una nave alemana que trae consigo a 800 pasajeros, quienes ya están contratando visitas a la Ruta del Café, el Volcán Tacaná, Pico de Loro, Unión Juárez, entre otros.Para el 18, o sea para la próxima semana, llegará de nuevo un Holland American Line de 2 mil 800 personas.«Pensamos que por el tema del dragado no iban a poder entrar. Se rescató la temporada, pero la parte interesante de todo esto es que podemos ya ir trabajando a mediano plazo, es decir, para ir pensando en el 2024, ya estamos hablando que el incremento de arribos podría ser sustancial, a lo mejor de 12 o 14, siempre y cuando se hagan los trabajos como se deben de hacer».Está pendiente el tema de la crisis migratoria en la frontera sur de Chiapas, dijo, y que ya un barco de ese tipo decidió cancelar su llegada a Tapachula, por la presencia aglomerada de migrantes. «Uno cree que no saben, pero investigan antes de venir, por lo tanto uno de los arribos dijo que a Tapachula no”.Las otras empresas accedieron entrar a Tapachula, con la condición de no llevar a sus pasajeros al Centro y a ningún otro lado donde haya una multitud de indocumentados, por cuestiones de seguridad de sus pasajeros.Por eso los operadores turísticos los canalizaron sobre todo al municipio de Tuxtla Chico, a la Zona Arqueológica de Izapa, fincas cafetaleras, la Ruta del Chocolate, entre otras.«Tapachula es un punto rojo, ya no es estatal, ni nacional, sino internacional. Todo el mundo ya sabe que hay en tema migratorio muy fuerte en la ciudad», concluyó. EL ORBE/ JC