Un Respiro Para Tapachula la Salida de Miles de Migrantes

Es el segundo contingente de migrantes que sale de Tapachula en una semana, después de estar meses varados en la ciudad.

* ESTE DOMINGO OTROS 2 MIL EXTRANJEROS MÁS PARTIERON EN CARAVANA HACIA HUIXTLA.

Tapachula, Chiapas; 5 de Noviembre del 2023.- «En una sola semana se han ido en caravana unos 15 mil migrantes desde Tapachula y muchos más por medio del transporte aéreo y terrestre, lo que es un gran respiro para el municipio», señaló María del Pilar Morales Zamudio, gerente de Joyería El Zafiro.

En entrevista con rotativo EL ORBE, dijo que el éxodo masivo de indocumentados en la Ciudad ha afectado de manera muy grave para toda la sociedad y para el comercio establecido, porque los clientes y turistas no llegan a los lugares con aglomeración de migrantes.

En el caso del centro de la Ciudad, indicó, la percepción era no asistir por altos niveles de inseguridad y falta de estacionamiento, pero ahora es por la presencia de los migrantes, «y al sector empresarial nos afecta mucho, porque estamos llenos de esas personas y en realidad a nuestros clientes les da mucho miedo venir al centro y lo evitan».

De acuerdo a su versión, la inconformidad es generalizada y que el retroceso en la llegada de turismo se puede ver a simple vista, «porque ya no vienen a realizar sus compras al centro por la invasión de ese tipo de extranjeros».

Reconoció que hay una gran preocupación entre los sectores empresariales porque se avecina la celebración del programa Buen Fin, donde se desarrollan las mayores ventas de todo el año, porque los consumidores podrían dejar de llegar al primer cuadro de la Ciudad.

Comentó que, si el Gobierno en realidad quiere apoyar al comercio establecido, «que ordene el desalojo de los migrantes y cumpla con lo que establece la ley, para que no tengamos ese problema».

Los pocos clientes que llegan a esa parte de la Ciudad, comentó, deben caminar debajo de las banquetas, en las arterias viales, porque los indocumentados también se han apropiado de las banquetas. EL ORBE/ JC

Parte de Tapachula Otra Caravana de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 5 de Noviembre del 2023.- Unos dos mil migrantes salieron de Tapachula en caravana en las primeras horas de este domingo, cansados de suplicar atención de parte del Instituto Nacional de Migración (INM) durante muchos meses varados en la ciudad.

Este es el segundo contingente qué parte en una semana, luego de que el primero, con unos 12 mil integrantes, permanece en el municipio de Huixtla, a unos 50 kilómetros de Tapachula.

La organización «Pueblos Sin Frontera», informó que la idea es reunir a ambos grupos en aquel municipal, luego del compromiso del Gobierno Federal de atenderlos a partir de hoy lunes, con la condición de que ya no prosigan marchando hacia el centro y norte del país.

Al unirse conformarán el éxodo en movilidad al mismo tiempo más grande en la historia de México y se desconoce si en realidad les darán documentos para que sigan su camino -por fin- hacia los Estados Unidos o si los van a repatriar.

La decisión repentina de atenderlos se da unas horas después de que el director de esa organización, Irineo Mújica Arzate, y otros migrantes solicitaron a la justicia internacional se investigue a fondo lo que ocurre en el interior en el INM, por supuestos actos de corrupción de forma cínica e impune.

Señalan que en estos cinco años que lleva el sexenio, lo han denunciado de manera pública una y otra vez, pero no se investiga, no se procede contra los presuntos responsables y tampoco se hace nada.

En tanto se cumpla la promesa de que esta vez sí los van a atender, en la reunión que sostuvieron esos extranjeros en Huixtla acordaron que de no ser así, realizarán medidas de protesta que incluyen marchas, plantones, bloqueos carreteros, tomas de edificios públicos, entre otros.

La movilización de este domingo salió a las 05:00 horas de Tapachula y por la noche apenas estaban llegando a su destino, para reunirse con los demás. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello