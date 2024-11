Precios de las Viviendas de Interés Social Rondan el Millón de Pesos en Promedio

*TRABAJADORES CON EMPLEOS FORMALES NO LOGRAN CONSEGUIR UNA VIVIENDA A ESE PRECIO. INFONAVIT OTORGA CRÉDITOS DE 300 O 400 MIL PESOS.

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero del 2024.- Los efectos inflacionarios le han pegado duro a los diferentes sectores comerciales de la región en la frontera sur en los inicios de este 2024, en donde la venta y compra de vivienda no es la excepción. En Tapachula, una vivienda de interés social ronda, en promedio, el millón de pesos.

Lo anterior fue dado a conocer por César Rojas García, Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Sección Tapachula, quien explicó que los trabajadores con un empleo formal y acceso a cotización por el tema de Infonavit, están logrando mayor acceso a una vivienda.



“Esto, gracias a que el INFONAVIT ha mejorado para beneficio de los trabajadores, con beneficios especiales para los trabajadores de menos ingresos y con tasas por muy debajo del nivel del mercado”, reconoció.Así como hay créditos que ofrecen los bancos, en donde los trabajadores no alcanzan un crédito para la vivienda que necesitan, se quedan muy debajo “del millón de pesos”, porque son créditos de 300 o 400 mil Pesos, lo cual hace más difícil conseguir una vivienda en ese precio.Y es que el precio de una vivienda de interés social, ronda en promedio en un millón de Pesos en la Ciudad de Tapachula.Cuestionado sobre qué porcentaje de población logra acceder a un crédito por debajo del millón de Pesos, Rojas García dijo que es difícil dar una estadística, porque también hay mucho comercio, personas que no tienen como tal una prestación de vivienda que pueda ser censada; “sin embargo son productivos, con negocios propios, transporte y diferentes actividades económicas, que es un poquito difícil el censarlo, pero yo considero que de la población formal económicamente activa, en su mayoría ya pueden adquirir una vivienda y también la cuestión de rango de edad que es bastante amplio los hace acreedores a que si puedan acceder a una vivienda”, subrayó.Finalmente, el también empresario de esta localidad, reconoció que como en todo inicio de año hay actualizaciones en los precios, en esta caso de las vivienda, lo cual también va de la mano de los costos de construcción y los materiales. En donde al final del día también los constructores también tratan de ser conscientes de no elevar mucho los precios, para mantenerse en condiciones de mercado. EL ORBE/JC