Urge Campaña de “Despistolización” en Tapachula

Abogados de la región denuncian que ahora cualquier persona porta armas de fuego, al no haber operativos para detectarlos.



*ANTE LOS RECIENTES ACONTECIMIENTOS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, ES NECEARIO QUE SE REFUERCE LA VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo del 2024.- “En la actualidad hay muchas personas portando armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas de nuestro país, por ello es necesario tener una mayor vigilancia y un control al respecto, aplicando la ley vigente sobre este tema”, dio a conocer en entrevista el Doctor en Derecho, Manuel de Jesús Márquez González.

El también miembro del Colegio de Abogados del Soconusco, destacó que en la actualidad aumenta la preocupación de la población por la presencia de armas de fuego en esta ciudad, lo cual ha repercutido en hechos violentos.

En ese sentido refirió que el artículo constitucional que regula la posesión de un arma en el domicilio, es el décimo artículo constitucional de nuestra constitución federal, que permite que no se puede negar a un habitante, ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a poseer un arma en su propio domicilio que le pueda servir para defensa y protección y seguridad de su propia familia, de sus posesiones, de sus derechos.

Incluso, el único que puede regular o vigilar el debido registro de un arma de fuego es la SEDENA, mediante la Ley de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército.

Así como un campesino o un ejidatario puede poseer un arma en su domicilio, para los recorridos en su terreno, pero solo una escopeta calibre 22, porque es para su protección, mediante el trámite de un permiso.

Sin embargo, el entrevistado reconoció que en la actualidad existe un uso indiscriminado de armas, en donde ya no se sabe quién puede traer o poseer un arma de fuego y hacer uso de ella.

“Antier, aquí en la novena sur y 18 calle oriente, a cuadra y media de acá, hubo una balacera en ‘El Marinero’, donde antes fue un templo cristiano, pasaron unos disparando contra otras personas que venían persiguiendo, y un señor que iba por ahí le dieron un balazo, quedó herido, llegó la policía municipal porque ahí se ve la patrulla en el video que circula”, refirió.

Por eso ahora se tiene esa inseguridad, apuntó, en donde ya cualquiera porta un arma de fuego en la cintura.

Márquez González lamentó que se haya terminado la costumbre del programa de Canje de Armas por parte de la SEDENA, en donde la población acudía a entregar un revolver a cambio de una estufa o un electrodoméstico, lo que era muy positivo, sin embargo es algo que ya no se hace. EL ORBE/JC