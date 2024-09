Realizarán Viacrucis Migrante Para Pedir un Alto a los Abusos

* El Próximo 24 de Marzo Partirán de Suchiate a Tapachula y seguirán Hacia la Costera.

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo del 2024.- Como todos los años, el próximo 24 de Marzo se llevará a cabo el “viacrucis migrante” el cual partirá desde el municipio de Suchiate, llegará a Tapachula y continuará su camino por la Costera, con la participación de todos los migrantes que deseen incorporarse a esta caminata, que tiene como objetivo hacer un llamado a las autoridades para que “detengan los abusos contra la población extranjera” en esta región de la frontera sur de México.

Lo anterior fue dado a conocer por Luis García Villagrán, representante del Centro de Dignificación Humana AC, quien refirió que ésta acción es para recordar y representar la pasión y muerte de Jesucristo a lo largo del camino hasta el calvario, por lo que no se trata de una caravana.

Precisó que la representación va a ser aquí, por la vía dolorosa del migrante, que es la corrupción imperante de parte del Instituto Nacional de Migración, la burocracia del Estado mexicano que aletarga, burocratiza los trámites y los hace pasar una vía dolorosa.

Pero el más cruel de todo ese recorrido del migrante –dijo- es la parte de México, ya quedó establecido, no es el Darién (selvas y pantanos de Panamá y Colombia), es esta parte de la frontera sur, por la alta corrupción, esa es la vía dolorosa del migrante, vamos a hacer una representación el domingo, y el 25 vamos a invitar a todos a caminar hasta el paralelo 19, que es la Ciudad de México, caminando por la carretera Costera.

García Villagrán denunció que en la Comar no hay trámites, solo da citas y citas., mientras que el INM ya asignó citas para finales de Mayo, lo que quiere decir que para el día 24 del presente mes van a dar citas para finales de Junio.

En cuanto a la convocatoria a esta actividad, comentó que estarán invitando a toda la gente de Honduras, Venezuela, Nicaragua, Africanos, Haitianos, incluso hasta los chinos que están en los hoteles de lujo, para que caminen, y dejen de estar pagando “90 mil dólares”, así como a los ucranianos. Pero sobre todo a toda la comunidad migrante que no tiene recursos y se encuentra varada en esta zona fronteriza.

El Representante del Centro de Dignificación Humana AC, insistió que el viacrucis es para hacer un llamado a las autoridades que dejen caminar a los migrantes, que dejen de abusar de ellos. Y si no los van atender, y no les van a dar papeles, que los dejen caminar.

Advirtió que la caminata será larga y no van aceptar camiones, ni absolutamente nada de las autoridades, a quienes calificó de corruptas, en especial el INM y a la Guardia Nacional. EL ORBE/JC.