Sin Ganador Claro el Tercer Debate Presidencial

También abordaron política social, inseguridad y crimen organizado; migración y política exterior; democracia, pluralismo y división de poderes.

*CON LA SEGURIDAD COMO TEMA CENTRAL, LOS TRES CANDIDATOS EXPUSIERON SU PLAN DE PACIFICACIÓN Y COMBATE A LA DELINCUENCIA, EN MEDIO DE ACUSACIONES ENTRE SÍ.

Faltan sólo 12 días para que los votantes elijan en la boleta a Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez o Xóchitl Gálvez, y a pesar de eso, en casi dos horas de intercambio de ideas las propuestas para disminuir una de las mayores problemáticas que existe en el país, la inseguridad, se vio opacada por simples referencias a sexenios anteriores.

Durante el tercer y último debate presidencial, las candidatas Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Máynez cruzaron acusaciones sobre crimen organizado hacia integrantes de los partidos que representan, entre los que destacan Genaro García Luna, Omar García Harfuch y Mario Delgado.

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se dieron cita en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, en Ciudad de México, para discutir los temas de: política social, inseguridad y crimen organizado; migración y política exterior; democracia, pluralismo y división de poderes.

Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), no fue mencionado por ninguna de las candidatas. Él, por el contrario, atacó a la «vieja política» al referirse a los financiamientos de los partidos políticos. «Tengo menos bardas, menos espectaculares, menos anuncios que las candidatas de la vieja política, pero tengo más integridad y autonomía para ejecutar los cambios que necesita el país», dijo.



En los tres debates mostró un aparente equilibrio en los ataques hacia las candidatas, pero desde el anterior se inclinó mucho más hacia Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Entre los cambios que tuvo su discurso fue comenzar a llamarla «candidata del PRIAN» y realizar aseveraciones directas como: «A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León, a la candidata la ha cuestionado por lo que hace el Presidente y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan». Se contabilizaron un total de 20 ataques hacia ambas candidatas por parte de Maynez, de los cuales 12 fueron contra Xóchitl Gálvez, de acuerdo con la sistematización hecha en tiempo real por EL UNIVERSAL.El discurso de Gálvez Ruiz estuvo enfocado en atacar a Sheinbaum Pardo, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Las descalificaciones principales surgieron en los bloques de política social e inseguridad y crimen organizado, momentos en donde la acusó directamente de «odiar a las feministas». En total lanzó 24 ataques. Todos en contra de la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia.Por otro lado, la candidata Sheinbaum Pardo se cuidó de no caer en las provocaciones de sus adversarios, principalmente de Gálvez Ruiz, y respondió sólo con ocho ataques enfocados principalmente en el PRIAN y en como es que «tienen más gobernadores prófugos que en funciones.»En esta última cita salieron a relucir los nombres de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. Se sistematizaron un total de 27 menciones a sus gobiernos, tanto a favor como en contra. SUN