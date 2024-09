Quedan Definidos los Senadores Plurinominales

Morena y Aliados 18; Oposición 14.

Por regla, 32 de los 128 asientos en el Senado pertenecen a los plurinominales. Aunque no son los resultados finales, los lugares del Festival de Plurinominales en el Senado se estarían repartiendo de la siguiente manera:

-Morena tiene 14 lugares (Adán Augusto, Citlali Hernández, Alejandro Esquer, Susana Harp, Gerardo Noroña, Laura Itzel Castillo, Marcelo Ebrard, Malu Mícher, Javier Corral, Geovanna del Carmen, Alfonso Cepeda, Karina Isabel Ruiz, Alejandro Murat y Edith López Hernández).

-PT tiene 1 lugar (Alberto Anaya).

-Partido Verde tiene 3 plurinominales (Manuel Velasco, Ruth González y Luis Alfonso Silva).

-PRI tiene 4 espacios (Alito Moreno, Carolina Viggiano, Pablo Angulo y Cristina Ruiz).

-PAN mantiene 6 lugares (Marko Cortés, Michel González, Ricardo Anaya, Lilly Téllez, Enrique Vargas y Laura Esquivel).

-Movimiento Ciudadano consigue 4 plurinominales (Clemente Castañeda, Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio y Amalia Dolores).

Por su porcentaje de votación menor al 3%, es posible que el PRD pierda su registro nacional por lo que no accedería a ninguno de los lugares en el Festival de los Plurinominales.

Los diputados y senadores plurinominales, llamados oficialmente de representación proporcional, son un mecanismo del sistema político en México que —al menos en teoría— ayudan a garantizar que las minorías políticas participen en el Poder Legislativo.

En el papel, nos permitirían encontrar políticos que representan las ideas de un porcentaje de los mexicanos, aunque técnicamente no hayan ganado en las casillas de las Elecciones 2024.