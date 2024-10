Participan REC y ERA en Foro de Reforma al Poder Judicial

Chiapas fue Sede del evento con el Tema “División de Poderes: Medios legales y constitucionales”.

*EL GOBERNADOR EXPRESÓ QUE ESTA REFORMA BUSCA UN VERDADERO ACCESO A LA JUSTICIA, Y GARANTIZA LOS DERECHOS LABORALES DE INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Al participar en el Cuarto Foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, “División de Poderes: Medios legales y constitucionales”, que tuvo como sede Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refirió que la impartición de justicia es una de las funciones que el Estado debe garantizar, y esta reforma busca ofrecer un verdadero acceso a la justicia, sobre todo, a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Junto al gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el mandatario aseguró que este foro fortalecerá el proyecto de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, con miras a generar justicia pronta e imparcial y robustecer la función jurisdiccional, respetando los derechos de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación.

“No olvidemos que la finalidad del Estado es alcanzar el bien común, y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión; por ello, cuando invocamos con la voz de la razón lo más importante que es la justicia, escucharemos el eco de la ley”, apuntó ante legisladoras y legisladores federales y locales, integrantes del Senado de la República, comunidad jurista y demás funcionarias y funcionarios.



En tanto, Eduardo Ramírez Aguilar señaló que es importante escuchar a todas las partes y, sobre todo al pueblo, así como considerar aspectos de su aplicación. En este sentido, pidió plantear el tema de la procuración de justicia porque, dijo, es ahí donde le duele al pueblo de México, ya que, mientras se tengan ministerios públicos que no ejercitan la acción penal y haya carpetas de investigación mal sustentadas, seguirán existiendo los mismos problemas.“Refundemos las instituciones, pero lo hagamos abriendo nuestra conciencia, como lo he convocado en Chiapas, eso nos hace mejores seres humanos y más empáticos con la gente de a pie, con la gente que quiere justicia; ser más empáticos para entender y comprender que México no puede quedar estático, tiene que haber movimiento y reformas, pero debe haber siempre el convencimiento”, puntualizó.A su vez, Ricardo Monreal expuso que el sistema de división de poderes tiene la finalidad de impedir el abuso de poder, garantizar la rendición de cuentas y afianzar un Estado democrático de derecho, sin embargo, agregó, el Poder Judicial por mucho tiempo caminó bajo la dependencia y subordinación del Ejecutivo, además, se acrecentó el déficit de justicia, por lo que destacó la importancia de esta reforma.Los diputados Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, coincidieron en la relevancia de escuchar opiniones y abordar temas como la elegibilidad, gradualidad y los artículos transitorios. Afirmaron que no está a discusión el respeto a los derechos de los trabajadores del PJF.Por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina Álvarez, subrayó que los congresos locales tienen un papel fundamental para cualquier modificación en la Carta Magna, por lo que celebró este ejercicio plural; mientras que la diputada Flor Esponda, presidenta de la Junta de Coordinación Política, resaltó la importancia de atender las distintas posturas y precisó que Chiapas acompaña a México en su evolución política.Asimismo, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez, sostuvo que estos diálogos nacionales permiten escuchar las distintas opiniones, con el objetivo de fortalecer y democratizar la reforma, para que esté a la altura de las necesidades de los nuevos tiempos sociales que reclaman la justicia en México.Asistieron: el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek; la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García; la diputada presidenta del Grupo Parlamentario de Morena, Adriana Bustamante Castellanos; la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz; el diputado federal Ismael Brito Mazariegos; y representantes de organizaciones, barras y colegios de abogados, entre otros.