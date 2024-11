Lamentable la Violencia Contra las Mujeres en la Región Fronteriza

* ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES SE HAN DADO A LA TAREA DE APOYAR A LAS FÉMINAS EN CONDICIONES VULNERABLES. ASOCIACIÓN CIVIL DENUNCIA QUE SE REALIZAN DE DOS A TRES DEMANDAS DIARIAS POR PENSIÓN ALIMENTICIA.

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto de 2024.- La violencia contra las mujeres en sus diferentes expresiones lamentablemente continúa en esta región fronteriza, por lo que organismos no gubernamentales se han dado a la tarea de apoyar a las féminas en condiciones vulnerables.

Lo anterior fue dado a conocer por la Doctora María de los Ángeles López Ruiz, Presidenta de la Asociación ANGELTIK A.C., quien explicó que vienen realizando un trabajo muy fuerte con las mujeres, adolescentes, de la tercera edad, niños y niñas que sufren violencia familiar, en donde reconoció que da mucha tristeza escuchar sus historias.

Por ello, lo que hacen como organización es acuerparlas, apoyarlas, hablar con ellas para que no se sientan desesperadas, y lo más importante, que no se sientan solas, porque es lo que tienen, que se sienten solas o tienen miedo a seguir adelante, porque hay unas que no saben trabajar, otras piensan que sin sus esposos o su pareja, no van a poder salir adelante.

Cuestionada sobre cuáles son los motivos de esa violencia, manifestó que son diversas. Y solo como ejemplo dio a conocer que a diario realizan de dos a tres demandas por pensión alimenticia. Así como tienen mucha comunicación con el Centro de Justicia para las Mujeres de Chiapas en esta región, para ayudar a las féminas en condiciones vulnerables.

Al ser entrevistada en el marco de un curso de capación que se brindó en la Ciudad de Tapachula, María de los Ángeles López Ruiz también destacó que es importante informar a las mujeres sobre los temas de violencia, para que sepan cómo defenderse, porque hay mujeres que no saben a dónde ir, no tienen dinero para un abogado, por eso existe Angeltik A.C. para brindarles este tipo de apoyos gratuitos. EL ORBE/ JC