Repatrian a Niños Guatemaltecos Asegurados en Territorio Mexicano

La mayoría de los menores viajan solos hacia la Unión Americana.

*LA MAYORÍA HAN SIDO ASEGURADOS EN CHIAPAS, OAXACA, TABASCO Y VERACRUZ.

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre del 2024.- En lo que va del presente año han sido repatriados vía terrestre aproximadamente unos 600 niños y adolescentes guatemaltecos que han sido asegurados en Estados del sureste de México, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Sin embargo, otro número importante ha sido repatriado vía aérea gracias a vuelos humanitarios.

Sin duda estos grupos poblacionales son los más vulnerables dentro de toda esta crisis migratoria que se vive en el sureste de México.

En entrevista para rotativo EL ORBE, Carlos Chopen Choc, cónsul general de Guatemala en Tapachula, informó que solo en esta semana tuvieron una repatriación de 26 niños, niñas y adolescentes, a Quetzaltenango, al albergue «Casa de sus raíces».

Destacó que las repatriaciones terrestres han bajado, debido a que ha habido vuelos humanitarios de Villahermosa hacia Guatemala.

Cuestionado sobre el fenómeno migratorio, y de las localidades que presentan una mayor migración de niños en Guatemala, manifestó que actualmente son las localidades de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, en donde consideró que el número va creciendo porque antes no había, o no encontraban menores que vinieran de esos Departamentos, pero actualmente se está viendo, como es el caso también de Alta Verapaz.

Apuntó que el objetivo de esta población es buscar apoyar a sus familias, por lo que pretenden llegar a Estados Unidos con el apoyo muchas veces de sus padres y otras veces se van sin que sus padres sepan.

“Por lo regular van solos, otras veces hemos sabido que pagan coyotes. Los niños que nosotros estamos repatriando son de México para acá, o sea Tuxtla Gutiérrez a Tapachula, Acayucan, unos de Oaxaca”, comentó.

En cuanto a las edades dijo que son de los 6 a los 17 años de edad, y son muy vulnerables.

No puede dar un número exacto de cuántas repatriaciones van en total, vía terrestre y aérea, en lo que va del año, ya que son muy variadas, adujo. EL ORBE/ JC.