Aranceles a México, Canadá y China Hasta Cese de Drogas: Trump

Ciudad de México, 14 de Marzo.-El presidente estadounidense Donald Trump recordó que «he impuesto fuertes aranceles a México, Canadá y China», y adelantó que «se mantendrán vigentes hasta que las sustancias mortales dejen de llegar a nuestro país».

El mandatario mencionó que «sólo en 2023, las sobredosis de drogas mataron a más estadounidenses en 12 meses que durante toda la década de 1980 a 1990».

Añadió que «cuando puse los aranceles a México, Canadá y China se han visto resultados increíbles las últimas semanas». En su mensaje en el Departamento de Justicia dijo que «estamos deteniendo las cantidades masivas de drogas».

Trump destacó que la guerra contra los cárteles de la droga es «una que vamos a ganar. Hablé con la presidenta de México, una mujer muy buena». Recordó que la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum le dijo que el país no es uno consumidor. También destacó la campaña contra el fentanilo y dijo que «vamos a lanzar una campaña más allá de maravillosa, es horrible de ver, es la única forma en la que va a funcionar».

Sobre la pena de muerte para los traficantes, mencionó que «quizá EU no está listo para eso, China y Singapur la tienen, pero no sé si esta nación está lista, es una opción, pero no sé si están listos para ella, pero lo que sí vamos a hacer es esta campaña y creo que podemos bajar 50% con esta campaña».

Durante el discurso, Trump también expuso su visión para el Departamento de Justicia, en el que expresó sus quejas por las investigaciones federales sobre él y prometió represalias contra sus enemigos políticos.

Se refirió a un «grupo corrupto de hackers y radicales dentro de las filas del gobierno estadounidense» que, según él, ha «destruido» la confianza y la buena voluntad durante generaciones, pero prometió que «esos días han terminado» y «no volverán jamás». Al comenzar su discurso, afirmó que el Departamento de Justicia está iniciando un «nuevo y orgulloso capítulo en la historia de la justicia estadounidense». Ningún presidente había aparecido en el Departamento de Justicia en una década.

Sobre la campaña, Trump también dijo que «agradezco a la presidenta de México, es una gran idea. Era una llamada sobre aranceles y hablamos sobre drogas. Me dio la idea que creo que será muy exitosa, maravillosa». Sun

Trump solicita a la Corte Suprema que le permita poner fin

a la ciudadanía por derecho de nacimiento

La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema en una serie de apelaciones de emergencia este jueves que le permita avanzar con los planes para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, apoyando una teoría jurídica marginal que ya fue rechazada categóricamente por varios tribunales inferiores.

En una serie de apelaciones de emergencia, la administración Trump argumentó que los tribunales inferiores habían ido demasiado lejos al emitir órdenes judiciales a nivel nacional que bloqueaban la controvertida política, y pidió a los jueces que limitaran el impacto de esas órdenes.

Los tribunales de apelaciones han desestimado la solicitud del Gobierno de Trump de pausar los fallos de los tribunales inferiores que impusieron órdenes judiciales a nivel nacional sobre un decreto que firmó el primer día de su segundo mandato.

“Las órdenes judiciales universales han alcanzado proporciones epidémicas desde el inicio de la administración actual”, dijo el Departamento de Justicia a la Corte Suprema en sus apelaciones de emergencia. “Esas órdenes judiciales universales prohíben que un decreto del día 1 se aplique en cualquier parte del país, en relación con ‘cientos de miles’ de individuos no especificados que ‘no están ante el tribunal ni identificados por el tribunal’”.

Durante más de 150 años, los tribunales han entendido que el texto de la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos”, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Un precedente histórico de la Corte Suprema de 1898 afirmó esa interpretación de la ley, y la corte moderna no ha mostrado ningún deseo de revisar esa decisión.

Sin embargo, algunos conservadores han argumentado que esas opiniones mantenidas durante mucho tiempo son incorrectas porque la 14ª Enmienda incluye una frase que indica que el beneficio se aplica solo a las personas que están “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos. Según esta teoría, los inmigrantes indocumentados en el país están sujetos a la jurisdicción de su país de origen.