Refrenda ERA Compromiso Para que Ningún Joven Quede Fuera de las Universidades en Chiapas

El Gobernador inauguró infraestructura educativa en el TecNM Campus Tuxtla y en la UNACH.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregó nuevas obras en el Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Tuxtla Gutiérrez, y en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con el propósito de fortalecer la educación superior en el Estado y garantizar que cada vez más jóvenes tengan la oportunidad de continuar su formación profesional. Destacó que el acceso a la universidad debe ser un derecho para todas y todos, y no un privilegio reservado para unos cuantos.

En el TecNM, Campus Tuxtla Gutiérrez, el mandatario inauguró el edificio del Centro de Información, donde refrendó el humanismo y compromiso social del gobierno de la Nueva ERA, orientado a evitar que las y los jóvenes sean excluidos de las universidades públicas. Por ello, aseguró que continuarán las inversiones para ampliar la infraestructura educativa y generar mayores oportunidades de acceso.



En ese contexto, Ramírez Aguilar reconoció el trabajo de su gran colaboradora, la ingeniera Anjuli Acosta Guillén, exalumna del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como coordinadora de Atención Ciudadana de su administración.Tras recorrer las nuevas instalaciones y dialogar con estudiantes y docentes sobre proyectos relacionados con la educación, la agricultura, el cuidado del agua y transporte público, el Gobernador manifestó su deseo de que estas iniciativas contribuyan al desarrollo y bienestar de las comunidades.Asimismo, anunció que más de cinco mil estudiantes recibirán chips de telefonía móvil con conectividad gratuita, para facilitar la realización de sus tareas e investigaciones. “Cuentan conmigo como un aliado y un amigo. No quiero ser solo el gobernador de un sexenio, quiero ser parte de su familia”, expresó.Por su parte, el director del TecNM, Campus Tuxtla, José Manuel Rosado Pérez, agradeció el respaldo del mandatario estatal y destacó que estas obras no solo elevarán la calidad educativa, sino también fortalecerán la vinculación con los sectores productivos y sociales del Estado. Asimismo, destacó las estrategias de seguridad impulsadas por este gobierno, que han beneficiado tanto a los estudiantes como a las comunidades donde el Tecnológico tiene presencia.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que el Centro de Información cuenta con áreas de acervo bibliográfico, salas de videoteca y hemeroteca, espacios de lectura, sanitarios y oficinas administrativas. La inversión total superó los 43 millones 500 mil Pesos e incluyó obra exterior y equipamiento.En otro momento, en la Facultad de Humanidades de la Unach, el Gobernador inauguró un edificio que beneficiará tanto a estudiantes como al personal docente. Ahí, reiteró su respaldo a la máxima casa de estudios de Chiapas y subrayó la necesidad de contar con infraestructura suficiente para que ningún joven se quede sin estudiar por falta de espacios.“Algo que realmente me duele y me llena de mucha tristeza es saber que muchos jóvenes presentan su examen de admisión y no logran ingresar a la carrera que desean. Esa frustración es enorme porque la universidad pública termina convirtiéndose en un privilegio. Y en nuestro país no deben existir privilegios, debemos abrir oportunidades a quienes anhelan superarse”, enfatizó.En este marco, el Gobernador convocó a estudiantes y docentes a sumarse al programa Chiapas Puede, una estrategia estatal para erradicar el rezago educativo. Informó que tanto quienes participen como alfabetizadores, como las personas que aprendan a leer y escribir, recibirán apoyos económicos en reconocimiento a su esfuerzo.Por su parte, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, reconoció el compromiso del gobernador con esta institución y con la educación superior en Chiapas. Resaltó que su experiencia como académico lo impulsa a respaldar iniciativas que benefician a la juventud, incrementan la matrícula y mejoran las condiciones de infraestructura educativa.El titular del Inifech, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, precisó que se destinaron más de 16 millones de Pesos para la construcción de seis aulas didácticas y obra exterior, mantenimiento de edificios existentes y la entrega de mobiliario. Boletín Oficial