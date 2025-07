Combis y Taxis en Tapachula se Encuentran en Condiciones Deplorables: Usuarios

——

Urge la Renovación del Parque Vehicular en el Transporte Público

——

Transportistas Evaden su Responsabilidad Pese a Haber Sido Beneficiados con Concesiones

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio de 2025.- La crisis del transporte público en Tapachula ha rebasado la tolerancia de los usuarios. Cada día, miles de personas se ven obligadas a abordar combis y taxis en condiciones deplorables, poniendo en riesgo su seguridad. La demanda ciudadana es clara urge la renovación total de las unidades obsoletas y mayor vigilancia por parte de las autoridades.



Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero nacional del Bloque Social Izquierda Nacional Ciudadana, fue contundente al denunciar que el problema no es nuevo. “Estamos hablando de vehículos modelo 2010, 2011, 2012, muchos ya no deberían circular. Cumplieron su ciclo útil y hoy representan un riesgo para los usuarios”, señaló.Acusó a algunos concesionarios de evadir su responsabilidad al no renovar sus flotillas, pese a haber sido beneficiados recientemente con nuevas concesiones por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado.“Los ciudadanos no solo enfrentan el deterioro físico de las unidades, sino también un servicio deficiente. Es incongruente que pidan aumentos en la tarifa mientras circulan vehículos en mal estado, asegurando que los concesionarios han incumplido con la mejora del servicio”, apuntó.El llamado no es únicamente hacia los concesionarios. Instó a las autoridades de tránsito estatal y Tránsito municipal, así como a la Coordinación de Transporte, a implementar operativos urgentes para sacar de circulación los vehículos más antiguos y obligar su sustitución por modelos más recientes.Además de la antigüedad de las unidades, preocupa el comportamiento de algunos conductores. Aunque se reconoce el esfuerzo de muchos choferes honestos, también se han denunciado casos de conductores con actitudes agresivas o incluso con antecedentes delictivos.Ante este panorama, el Bloque Social Izquierda Nacional Ciudadana promoverá la aplicación de la Ley de Protección a Adultos Mayores. El objetivo es claro, sancionar a conductores que maltraten a personas de la tercera edad y, si es necesario, impedir que continúen prestando el servicio. También se exigirá la capacitación continua del personal para garantizar un trato digno a todos los pasajeros. EL ORBE/Nelson Bautista