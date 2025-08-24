Trump Anuncia Aranceles a Muebles Importados a EEUU

*México Resultaría Afectado por Esta Medida.

El presidente Donald Trump anunció que impondrá nuevos aranceles a los muebles importados a Estados Unidos, con el objetivo de que la producción regrese al país.

A través de la red Truth Social, el mandatario dijo que en los próximos 50 días realizarán una investigación arancelaria sobre los muebles que ingresan al país y los que provienen de otros países se verán afectados por una tasa arancelaria “aún por determinar”.

Aseguró que con esto, se busca reubicar al negocio a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Michigan y otros estados.

México es uno de los principales exportadores de muebles en el mundo



El anuncio de Trump de imponer aranceles a muebles podría afectarle a nuestro país, pues de acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), México es el principal exportador de estos productos en América Latina y el sexto a nivel mundial.En mayo de 2024 el organismo estimó que el el valor de ventas de muebles de México al exterior supera los 12 mil 700 millones de dólares al año.Jorge Ríos Gutiérrez, presidente de la Afamjal dijo durante la Expo Mueble Internacional de ese año que Estados Unidos es el principal comprador y que en los últimos cinco años las exportaciones habían aumentado un 65%, por lo que la venta de muebles mexicanos a EU supera las ganancias de China, Malasia e Indonesia.Trump da prórroga de 90 días a México para aplicación de arancelesEl pasado 31 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono este jueves y acordaron prorrogar por un periodo de 90 días más la entrada en vigor de los aranceles del 30 % para México.De esta manera, se mantienen los aranceles actuales a los productos mexicanos que el republicano impuso con la intención de combatir el tráfico de fentanilo.Tras la llamada, el republicano fue el primero en pronunciarse mediante un extenso mensaje en Truth Social, en el que calificó la conversación como “fructífera”. En la publicación mencionó que aunque prologaron el acuerdo, México seguirá pagando tarifas del 25 % y del 50 %.“Hemos acordado extender por un periodo de 90 días, exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el último corto periodo de tiempo, es decir, que México continuará pagando un arancel del 25 % sobre el fentanilo, un arancel del 25 % sobre los automóviles y un arancel del 50 % sobre el acero, el aluminio y el cobre”, señaló.Asimismo, añadió que continuará la cooperación en la frontera con Estados Unidos en materia de seguridad, tráfico de drogas y migración irregular.Sheinbaum Pardo destacó que con este acuerdo se “salvaguarda” el T-MEC y que México tiene “una situación muy buena” frente al nuevo orden internacional tras la llegada del republicano Donald Trump al gobierno de Estados Unidos.