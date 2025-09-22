Incomunicada la Costa, Urge Reconstrucción de Puentes Se Atiende a Municipios Afectados por Lluvias: ERA

* El gobernador Eduardo Ramírez Encabezó la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Para Evaluar los Daños Ocasionados por las Lluvias

* Transporte Público Utilizará Ruta de la Sierra Para Llegar a Tuxtla Gutiérrez

* Autoridades Trabajan en la Rehabilitación del Puente Pacayal, se Espera que en las Próximas Horas se Reinicie el Paso de Vehículos en la Carretera Costera.

* PROTECCIÓN CIVIL REPORTA QUE 32 MUNICIPIOS DEL ESTADO HAN SIDO AFECTADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE GENERÓ LA ONDA TROPICAL 33.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se analizaron los pronósticos de lluvia para Chiapas y se evaluaron los daños ocasionados por la onda tropical número 33, que impactó a cinco regiones y 32 municipios. En este marco, informó que se ha desplegado toda la capacidad de respuesta para brindar ayuda humanitaria a la población, restablecer la conectividad en tramos carreteros y atender las afectaciones en infraestructura, agua potable, energía eléctrica y otros servicios prioritarios.



1 de 3

Durante la sesión, en la que participaron representantes de las Fuerzas Armadas y de distintas dependencias estatales y federales, el mandatario escuchó a las y los presidentes municipales sobre la situación en sus localidades. Exhortó a no bajar la guardia, mantener el monitoreo permanente y reforzar la coordinación institucional para proteger el patrimonio, la integridad y, sobre todo, la vida de la población, con especial atención a los sectores más vulnerables. Boletín OficialTransporte Público Utilizará Ruta de la Sierra para Llegar a Tuxtla GutiérrezPara nadie es un secreto que desde el sexenio pasado, empresas del transporte público, sobre todo en su modalidad de autobuses que cubren la ruta Tapachula-San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, dejaron de utilizar la ruta de la zona Sierra de la entidad por cuestiones de seguridad.En la actualidad, empresas de transporte en su modalidad de autobuses, están retomando la ruta con corridas temporales de Tuxtla Gutiérrez hacia Huixtla y Tapachula, tomando la ruta Comitán-Frontera Comalapa-Motozintla, en la zona Sierra.La medida responde al hundimiento de la Carretera Costera en el puente Pacayal y al colapso del puente “La Tablazón” en el tramo Mapastepec–Tapachula, que mantienen afectada la conectividad en el Soconusco. En donde afortunadamente ya hay maquinaria y equipo pesado para restablecer la comunicación lo antes posible.Cabe reiterar que la medida tomada por las empresas es “temporal”, para poder llegar a la capital del Estado y otras ciudades importantes, en lo que las autoridades avanzan en la reconstrucción de puentes y vialidades en la zona costa de Chiapas. EL ORBE/ Ernesto L. QuinterosEn Mapastepec Abren Vías AlternasLuego de la caída de dos puentes “El Pacayal” y “La Tablazón” ocasionado por las fuertes lluvias del pasado viernes, en la Costa no ha dejado de llover, los ríos están crecidos; los Gobiernos del Estado y Federal se comprometieron en agilizar los trabajos de los puentes colapsados.Ante tremendo daño a la infraestructura carretera, se tuvo que buscar una vía alterna por la planta extractora de aceite para tener fluidez vehicular.Los habitantes de ese lugar ya recibieron sus despensas por parte del Gobierno del Estado que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar.La Secretaría de Marina, a través de la Secretaría de Infraestructura, ya se encuentra trabajando en los puentes dañados. EL ORBE/ José Ángel López