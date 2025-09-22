Se Forma Tormenta Tropical “Narda” en Costas de Guerrero y Michoacán

* Conagua Informó que se Localiza al sur de Acapulco y se moverá hacia el oeste a una velocidad de 8 a 16 km/h.

* Se Incrementará el Viento y Oleaje en las Costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Ciudad de México; 21 de Septiembre de 2025.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que a las 15 horas se formó la tormenta tropical «Narda», la cual se localizó a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17km/h.

Se pronostica que durante las próximas horas, se incremente el viento y oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Además, provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el este y costa de Oaxaca y el sur de Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 mm en Michoacán.

Conagua también advierte sobre viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.

Ante estos hechos, las autoridades advierten sobre deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones. Sun