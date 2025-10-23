Alcalde de Tapachula Exhorta a Secretarios a Rendir Cuentas Ante el Cabildo y Sociedad

Se Busca Reforzar la Confianza Ciudadana en los Servidores Públicos

——-

Afirmó que es Importante que los Funcionarios Informen con Detalle las Acciones que Realizan

——-

Cada Área del Ayuntamiento Cumple con los Principios de Eficiencia, Transparencia y Honestidad

*INICIAN GLOSA TITULARES DE DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA TRANSPARENCIA.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el principio de honestidad que caracteriza al actual gobierno municipal, el presidente de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, instruyó a las y los secretarios de su administración a presentar informes detallados ante las comisiones edilicias correspondientes.

“El objetivo es claro: queremos que cada secretaría rinda cuentas con transparencia ante la sociedad. Yo lidero este gran proyecto, pero son ellos quienes están en territorio, quienes enfrentan día a día los retos y atienden las necesidades de la ciudadanía. Por eso, es fundamental que informen con detalle las acciones que realizan”, expresó el alcalde.

Melgar Bravo, refirió que se sigue el ejemplo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quien encabeza una administración fincada en la transparencia, honestidad y compromiso con la sociedad, por ello, cada titular de área, rendirá su informe a los tapachultecos.

Las comparecencias buscan reforzar la confianza ciudadana en el servicio público y garantizar que cada área del Ayuntamiento cumpla con los principios de eficiencia, transparencia y honestidad que promueve el Gobierno Municipal. Boletín Oficial