jueves, octubre 23, 2025
Reafirma ERA Compromiso con la Transparencia y el Buen uso de los Recursos Públicos

El Gobernador se Reunió con el Titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo
Abordaron Temas Relacionados con la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2025

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se reunió con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, para reafirmar el compromiso de su gobierno con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Durante el encuentro, el mandatario destacó que se abordaron temas relacionados con el ejercicio 2025, que será presentado el próximo año, con el propósito de asegurar una rendición de cuentas clara y responsable, en la que el principal beneficiario sea el pueblo de Chiapas. Boletín Oficial

