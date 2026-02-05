viernes, febrero 6, 2026
Poder Judicial del Estado fortalece comunicación con los sectores productivos

– Comunicación permanente y directa con los distintos sectores productivos, para consolidar una justicia humanista: Juan Carlos Moreno Guillén.

Reafirmando su compromiso con una justicia más accesible y transparente, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en un encuentro con diversos sectores productivos, en las oficinas de la asociación civil “Bienestar y Acción por Chiapas A.C.”, en esta ciudad capital.

En este espacio, donde se privilegió el diálogo y el intercambio de ideas, el magistrado presidente Moreno Guillén destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y directa con los distintos sectores productivos, para continuar consolidando una justicia humanista, que responda a las necesidades reales de la población y contribuya al bienestar y desarrollo económico del estado.

Asimismo, subrayó que estos encuentros fortalecen los lazos y vínculos entre el Poder Judicial y la sociedad, elementos clave para fortalecer la confianza ciudadana y avanzar con responsabilidad social, vocación de servicio y pleno respeto a los derechos humanos, sin distingos ni discriminaciones.

Durante su intervención, el empresario Felipe Granda Pastrana; la representante jurídica y el secretario de la asociación civil “Bienestar y Acción por Chiapas A.C.”, Roxana Elizabeth Farrera Coronel y César Jair Trujillo Prado, coincidieron en que estos ejercicios que impulsa el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, garantizan que los sectores productivos sí son escuchados y tomados en cuenta. Además de reconocer el trabajo institucional que se ha demostrado, para que hoy en Chiapas se sienta una verdadera justicia y se cumpla con el Estado de Derecho.

Participaron en este encuentro, el presidente de dicha asociación civil, David Alvarado Martínez; el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Erick Enrique Aguilar Gómez; el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados A.C. Rubén Gabriel Soberano Velasco; así como las y los representantes de diversos sectores productivos en Tuxtla Gutiérrez.

