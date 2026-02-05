Impone Poder Judicial sentencia de 26 años de prisión a responsables de Abigeato Agravado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de tres personas por el delito de Abigeato Agravado, en perjuicio de una persona del sexo masculino.

Por los hechos ocurridos en el municipio de La Libertad, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponerles a Huberto “N”, Jocabet “N” y a Cecilia “N” una pena de 26 años de prisión y no se les concedió ningún beneficio sustitutivo de la pena.

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de las y el hoy sentenciado.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con la impartición de justicia y el estricto cumplimiento de la ley, dejando claro que no habrá impunidad para quienes vulneren el patrimonio, la seguridad y el bienestar de la sociedad chiapaneca.