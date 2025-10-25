Trump Envía su Mayor Portaaviones Para Combatir el Narcotráfico en América Latina

* Está Considerando Planes Para Atacar Instalaciones de Cocaína Dentro de Venezuela.

* El Gerald R. Ford Incluye Tres Buques de Asalto y Transporte Anfibio, Aviones de Combate y Drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

* Nicolás Maduro fue Acusado en 2020 de Cargos Federales de Narcoterrorismo y Conspiración Para Importar Cocaína.

Estados Unidos envió un portaaviones y su flotilla de barcos correspondiente para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina, dijo este viernes el Pentágono, lo que significa un fuerte aumento del poder militar estadounidense en la región.

El despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford se produce «en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria», dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en la red X.

El portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford es el más grande y avanzado del mundo. Puede operar hasta 75 aeronaves, lo que lo convierte en el emblema de la nueva generación de la flota estadounidense.

Es el primero de tres portaaviones de su clase. Está equipado con dos reactores nucleares, que alimentan turbinas de vapor conectadas a cuatro ejes y cuatro hélices de paso variable, lo que permite al buque superar los 30 nudos de velocidad.

Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas.

Aunque ha habido regularmente presencia de portaaviones para ejercicios de entrenamiento con fuerzas de países vecinos, es la primera vez que Estados Unidos despliega una fuerza de esta magnitud en América Latina contra el narcotráfico.