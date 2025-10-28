Con Plataforma DiDi Usuarios se Ahorrarán Hasta 40% de Tarifas Abusivas que Cobran los Taxistas

Población se Queja de las Unidades Obsoletas que Circulan y el mal Servicio que Prestan

Con la Nueva Modalidad, Habrá Mayor y Mejor Competencia en la Movilidad Urbana

El Objetivo es que el Usuario Tenga un Buen Servicio y con una Tarifa Accesible

*LA APLICACIÓN CALCULA EL TIEMPO, LA DISTANCIA Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES, HACIENDO MÁS EFICIENTE EL VIAJE.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre del 2025.- Con la entrada de la plataforma digital DiDi, en el transporte público en su modalidad de taxi, se espera que los usuarios logren tener mejores tarifas, de aproximadamente hasta el 40% menos.

Y es que la plataforma, mediante el uso de nuevas tecnologías, calcula tiempo, distancia y el consumo de gasolina de las unidades.



En entrevista, José Antonio Chol Ruiz, parte del grupo de organizaciones de izquierda siempre, calificó de “acertada” la decisión del Gobernador de Chiapas, de implementar este tipo de transporte.Sobre todo porque el más beneficiado serán los miles de usuarios en la Ciudad de Tapachula, que siempre se quejan de las unidades chatarra que todavía andan en circulación, así como por las altas tarifas que les cobran.“Hemos escuchado de la llegada de este grupo de Didi, la nueva modalidad de taxis, ya que únicamente viene a beneficiar al pueblo de Tapachula. Ya que los taxis normales han tenido un alto incremento en sus tarifas, y realmente lo que el pueblo quiere es ahorrar dinero. Y si ese propósito es de esta modalidad, pues yo sigo diciendo de que es beneficioso para el pueblo en general que menos tiene”, comentó.Recordó que hay algunos dueños de taxis que se dicen empresarios, sin embargo, en muchos casos abusan de los choferes a quienes someten a largas jornadas laborales, sin un sueldo justo, debido a que prácticamente son comisionistas.Destacó que con la entrada de esta plataforma digital para el transporte, también se mejore las condiciones laborales de los choferes, de los verdaderos trabajadores del volante, para que tengan derecho al Seguro Social, INFONAVIT, Afore y otras prestaciones.Agregó que entre más transporte exista, y de buena calidad, los beneficiados serán los usuarios en La Perla del Soconusco. EL ORBE/ Mesa de Redacción