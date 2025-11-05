Plataforma “DiDi Taxi” Abre la Opción Para Registrar Autos Particulares y de Transportistas Concesionados

DiDi ha Iniciado Operaciones en Chiapas, Marcando un Nuevo Capítulo en la Movilidad Urbana

——

El Modelo Digital Rompe con los Viejos Esquemas de Control de Rutas, Tarifas y Permisos

——

Los interesados Deben Contar con vehículos en Buenas Condiciones Para Brindar un Mejor Servicio al Usuario

*CIENTOS DE CHIAPANECOS VEN UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO EN MEDIO DEL ESTANCAMIENTO LABORAL Y LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL TRANSPORTE FORMAL.

Tapachula, Chiapas 4 de Noviembre del 2025.- La plataforma DiDi Taxi ya abrió la opción para registrar vehículos particulares para brindar el servicio de transporte en la ciudad de Tapachula. Así como también los concesionarios en esta modalidad de transporte podrán integrarse a esta plataforma.



1 de 3

DiDi ha comenzado operaciones en Chiapas, marcando un nuevo capítulo en la movilidad urbana del estado.Con su llegada, se abre una alternativa tanto para los usuarios como para conductores particulares que buscan integrarse a un modelo de transporte más moderno y flexible, fuera del control de los grupos concesionados que por décadas han dominado el sector.El anuncio de su entrada ha generado inquietud entre los transportistas tradicionales, quienes ven amenazada una estructura que durante años ha operado con privilegios, subsidios y protección política. Hay casos en los que allegados de los pulpos del transporte a los tres meses ya tiene concesión de placas, mientras que el verdadero transportista, el que maneja los carros, gana míseros salarios y sin prestaciones sociales. Por ello, el modelo digital, basado en la oferta y demanda, rompe con los viejos esquemas de control de rutas, tarifas y permisos, dejando en evidencia un sistema obsoleto que pocas veces ha priorizado al usuario.De acuerdo con información difundida por la propia empresa, Didi abrirá su registro para choferes con y sin concesión, es decir, cualquier particular con vehículo en buen estado podrá afiliarse a la aplicación, cumpliendo los estándares de seguridad y calidad establecidos por la plataforma. Esta apertura ha despertado el interés de cientos de chiapanecos que ven una oportunidad económica en medio del estancamiento laboral y las limitaciones impuestas por el transporte formal.La llegada de Didi representa, además, un parteaguas en la discusión sobre la necesidad urgente de modernizar el transporte público en Chiapas. En ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde los taxis colectivos y concesionados funcionan con unidades envejecidas y sin estándares de seguridad, el ingreso de plataformas tecnológicas puede significar un impulso hacia la competitividad y la mejora del servicio.Hay que reiterar que la plataforma está abierta para los taxistas concesionados para que se suban al tren de la modernidad, sin embargo, en la práctica la plataforma recibe las solicitudes de adhesión para cualquier vehículo que cumpla con las directrices de la plataforma “DiDi Viajes” y “DiDi Conductor”, así como “DiDi Taxi”. EL ORBE/ Mesa de Redacción.