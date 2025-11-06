Papa León XIV Pide Diálogo Entre EEUU y Venezuela

jueves, noviembre 6, 2025
*Para Evitar Posible Conflicto Bélico.

Ciudad del Vaticano, 5 de Noviembre.- El Papa León XIV hizo un llamado a resolver la tensión entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo.
Poco antes de partir a la residencia de Castel Gandolfo, el martes a última hora, el Pontífice, nacido en Chicago, pidió evitar la violencia entre Washington y Caracas, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe con el declarado objetivo de combatir el «narcoterrorismo».
«No es posible ganar con la violencia; necesitamos buscar el diálogo, que es la vía correcta para encontrar soluciones a los problemas», dijo León XIV.
El tema también fue abordado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que expresó su deseo de que la crisis derive en una «invasión terrestre» por parte de Estados Unidos.
«No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Se lo dije al presidente Trump y lo repito: los problemas políticos no se resuelven con armas, sino con diálogo», declaró el mandatario brasileño.
En opinión de Lula, Washington podría colaborar con las naciones latinoamericanas en la lucha contra el narcotráfico, en lugar de «disparar contra estos países».
Trump, que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de estar involucrado en el narcotráfico, afirmó días atrás que el presidente venezolano «tiene las horas contadas». Fuerzas estadounidenses ya han atacado varias embarcaciones presuntamente utilizadas por narcos en el Caribe y el Pacífico. Sun

