Heladas en los Altos de Chiapas Causan Expectación en la Población

En San Cristóbal de Las Casas o San Juan Chamula, se Registran Temperaturas por Debajo de los Cero Grados

Paisajes Lucen Cubiertos con una Fina Escarcha Propias del Invierno

Las bajas temperaturas por debajo de los Cero Grados registradas en los últimos días en los Altos de Chiapas, principalmente en San Cristóbal de Las Casas y San Juan Chamula, han regalado hermosas postales naturales para la vista de la población.

Extensas regiones se han cubierto de una fina capa de escarcha, asemejándose a una nevada como las que ocurren en el norte del país. Sin embargo, el espectáculo visual contrasta con las afectaciones a la salud de la población, ya que las enfermedades respiratorias se han disparado de manera alarmante.



Lo mismo ocurre con las actividades cotidianas, las cuales se han desacelerado debido al clima adverso que complica salir a las calles o a labores del campo. Incluso animales domésticos como perros y gatos han sido víctimas de las bajas temperaturas.Sin embargo, esto no deja causar maravilla entre la población y visitantes, quienes puedes apreciar un espectáculo completamente natural propio de la época invernal. EL ORBE / LA REDACCIÓN