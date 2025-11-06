Trump Exige Intensificar Redadas Contra Migrantes en EEUU

En medio de una creciente polémica nacional, el presidente Donald Trump defendió este fin de semana las redadas migratorias realizadas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al afirmar que “no han ido lo suficientemente lejos”.

Las declaraciones del mandatario llegan en un momento de fuerte tensión política y social en Estados Unidos, donde las políticas de deportación de inmigrantes han provocado protestas, demandas judiciales y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

La entrevista, transmitida por la cadena CBS en el programa 60 Minutes, marca el primer encuentro de Trump con el medio desde que su campaña resolvió un conflicto legal de 16 millones de dólares con Paramount, empresa propietaria de la cadena.

En la conversación, el presidente republicano reiteró su compromiso de endurecer la política migratoria y criticó a los jueces liberales que, según él, han “frenado” las operaciones de ICE.

Durante la entrevista, la periodista Norah O’Donnell le preguntó a Trump si consideraba que las redadas habían sido excesivas. Su respuesta fue tajante: “Creo que no han ido lo suficientemente lejos”.

El mandatario insistió en que su gobierno busca acelerar las deportaciones masivas y “recuperar el control” de las fronteras. Según Trump, los tribunales federales han limitado la actuación de ICE, lo que ha impedido alcanzar las metas prometidas durante su campaña presidencial.

Trump argumentó que las restricciones impuestas por jueces nombrados por los expresidentes Barack Obama y Joe Biden han ralentizado los procesos de expulsión y creado un sistema “lento e ineficiente”.

“Queremos que las leyes se cumplan. Los jueces no deberían interferir en el trabajo de los agentes”, dijo el presidente, reafirmando su postura de mano dura contra la inmigración irregular.

Las redadas de ICE se han intensificado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. En múltiples ciudades estadounidenses se han documentado operativos con uso de gas lacrimógeno, allanamientos en vecindarios y detenciones en espacios públicos.

Ante las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación, O’Donnell cuestionó si el presidente aprobaba ese tipo de tácticas. Trump respondió: “Sí, porque hay que sacar a la gente.”

Esta postura ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y líderes locales, quienes denuncian que las redadas violan garantías fundamentales y provocan temor en comunidades de inmigrantes.

Diversas ONG han advertido que las operaciones se realizan sin órdenes judiciales claras y que algunos detenidos son residentes legales o solicitantes de asilo, lo que podría derivar en demandas internacionales contra el gobierno estadounidense.

Pese a las críticas, la administración Trump sostiene que las acciones de ICE son necesarias para “restaurar el orden” y frenar el flujo de inmigración ilegal, que según sus cifras oficiales, ha aumentado en los últimos meses.