Impulsa ERA el Empoderamiento Económico de las Chiapanecas con Herramientas Tecnológicas

El Gobernador Entregó Terminales de Punto de Venta a Mujeres Emprendedoras

Enfatizó que Esta Herramienta Ayudará a que Agilicen las Transacciones en sus Negocios

Durante la Entrega de Terminales Punto de Venta a Mujeres Emprendedoras Transformadoras, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar resaltó que su gobierno impulsa la independencia económica de las chiapanecas. Explicó que esta iniciativa busca incorporar el uso de herramientas tecnológicas en los negocios, con el fin de agilizar la comercialización de productos y fortalecer la economía familiar.



“Contar con una terminal de punto de venta contribuye a que las compras y ventas sean mucho más fáciles y seguras al realizarlas con tarjeta. El mundo ha evolucionado de la mano de la tecnología, por lo tanto, si no nos actualizamos, no vamos a tener el mayor rendimiento posible en los negocios. Celebro que todas ustedes reciban este tipo de apoyos, porque les servirá para agilizar sus negocios”, expresó.Ramírez Aguilar afirmó que uno de los propósitos de la Nueva ERA es construir un Chiapas con igualdad, equidad y justicia social. En ese sentido, refrendó su compromiso de continuar respaldando a las mujeres mediante microcréditos que les permitan consolidar sus emprendimientos, generar mayores ingresos y mejorar su calidad de vida junto a sus familias.La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, precisó que, en el marco del Día Estatal de la Mujer, se entregan las primeras 250 terminales punto de venta como parte del compromiso institucional y social de garantizar la igualdad y construir una sociedad más justa y equitativa. Añadió que esta herramienta fomenta la inclusión financiera, la economía digital y contribuye a la prevención de delitos.El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, celebró la iniciativa conjunta con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, y explicó que las terminales, entregadas sin costo, permitirán a las emprendedoras generar historial crediticio, acceder a apoyos y aumentar hasta un 30 por ciento sus ventas.En representación de las beneficiarias, María del Rocío Fuentes Nieves agradeció la entrega de esta herramienta que facilitará la venta segura de sus productos y consolidará el sustento económico de sus familias. Valoró, además, las capacitaciones recibidas para mejorar susventas y señaló que la seguridad y la paz que hoy se viven en Chiapas impulsan una economía más sólida para el comercio.En el evento estuvieron presentes la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rosalinda López Sánchez; y el gerente de Operaciones de Pagaqui, Emilio Espino Carmona, entre otros. Boletín Oficial