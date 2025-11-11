Casos de Gusano Barrenador Continúan Sin Control en la Región: Veterinarios

La Plaga Afecta a Vacas, Perros, Cerdos y Gallinas, Lamentan Productores

Exhortan a la Población a Denunciar Casos Ante Autoridades Sanitarias

Frontera Hidalgo, Chiapas; 10 de Noviembre del 2025.- Pobladores de los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa y Tuxtla Chico, siguen denunciando la aparición de casos de “gusano barrenador”, sobre todo en animales, como vacas, perros, coches y gallinas, entre otros animales en esta zona fronteriza con Guatemala.

Toño “N”, ganadero de la zona, manifestó que por más control que se tenga de los animales, la plaga ha generado afectaciones entre los productores.

Comentó que los animales más expuestos son los recién nacidos, como los becerros, que son los más perseguidos por la mosca.



En la actualidad, dijo la problemática se ha expandido a todo tipo de animales, lo cual preocupa a los pobladores sobre todo en las zonas rurales, en donde no hay la suficiente información para reportar los casos y recibir atención de las autoridades sanitarias.Entrevistado por aparte, el Médico Veterinario Roberto Alejandro García Zenteno, de Veterinaria Tapachula, explicó que mucha gente tiene miedo que le cuarentenen el ganado. Sin embargo, es importante reportar los casos ante las autoridades de control sanitario.“Ahorita, el servicio es identificar dónde está el gusano, hacer el reporte y así como se hace el reporte se va tomando la zona en que se tiene que tirar las moscas estériles. Se está apoyando también en darles el producto para matar el gusano, pero hay que reportar”, insistió.El médico veterinario recordó que en esta zona hay pequeños ganaderos, en donde si no tienen pollos tienen borregos, cerdos, y cualquier animal, ya sea una paloma, una gallina, que puede tener el problema de gusano barrenador.Agregó que desconoce si en el vecino país están combatiendo la plaga, lo cual hace más difícil la situación, por lo que insistió en que es importante reportar los casos ante las autoridades sanitarias. EL ORBE/ Mesa de Redacción