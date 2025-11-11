Invitan a Jóvenes a Participar en el Sorteo del Servicio Militar Nacional

*Se Realizará los Domingos 23 y 30 de Noviembre.

Tapachula, Chiapas; 10 de Noviembre del 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional informa a los jóvenes mexicanos de la Clase 2007 y Remisos que, durante el mes de noviembre del presente año, se llevará a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional, acto cívico mediante el cual se determina la forma en que deberán cumplir con su deber ciudadano, conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional.

El sorteo que se realiza anualmente tendrá lugar los domingos 23 y 30 de noviembre en las Juntas Municipales y de Alcaldías de Reclutamiento de todo el territorio nacional, en coordinación con las Oficinas de Reclutamiento de Zona Militar correspondientes.



Durante este evento, se definirá mediante la extracción de bolas de colores blanco, azul o negro, la forma en que los jóvenes cumplirán con su servicio: encuadrado o a disponibilidad, de acuerdo con los procedimientos y formalidades establecidos por esta Secretaría.La Secretaría de la Defensa Nacional invita a todos los jóvenes que tramitaron su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional en 2025 a mantenerse atentos a la convocatoria, y presentarse puntualmente el día del sorteo en la Junta Municipal o Alcaldía donde realizaron su trámite.Asimismo, se invita a las mujeres que deseen realizar su Servicio Militar Nacional de manera voluntaria, a acudir a la instalación militar más cercana a su domicilio durante los primeros días del mes de enero de 2026 para efectuar su registro.Para cualquier duda o información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono 55-55-80-52-37, de la Dirección General del Servicio Militar Nacional, o acudir a las Oficinas de Reclutamiento adscritas a las 48 Zonas Militares distribuidas en el país.Con estas acciones, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional reafirman su compromiso de fortalecer, en la juventud, los valores de disciplina, responsabilidad, amor a la Patria y respeto a los símbolos nacionales, contribuyendo así a la formación de ciudadanos íntegros y comprometidos con México.