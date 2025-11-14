Eduardo Ramírez Fortalece el Diálogo con Docentes de la Sección 7 del SNTE-CNTE

*JUNTO AL SECRETARIO DE EDUCACION EN CHIAPAS, EL EJECUTIVO ESTATAL AFIRMÓ QUE BUSCARÁ BRINDAR SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS DOCENTES, DENTRO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES.

El Gobernador Sostuvo una Reunión de Trabajo Para Escuchar sus Planteamientos

Refrendó la Disposición de su Gobierno Para Atender las Necesidades del Magisterio Chiapaneco

El Mandatario Asistió a la Conmemoración del 24 Aniversario de la Auditoría Superior del Estado

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Sección 7 del SNTE-CNTE Chiapas, en la que escuchó con atención sus planteamientos.



Acompañado por los secretarios de Educación, Roger Mandujano Ayala, y de Finanzas, Manuel Antonio Pariente Gavito, el mandatario refrendó la disposición de su Gobierno para trabajar de manera conjunta y atender las necesidades del magisterio chiapaneco, dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones.

Asiste ERA a la Conmemoración del 24 Aniversario de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE Chiapas) celebra 24 años de compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad. Desde su creación, mediante una reforma constitucional, la institución ha consolidado un sistema de control más eficaz en beneficio de los entes públicos y los municipios del Estado.

Durante la ceremonia conmemorativa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció a las y los trabajadores de este organismo autónomo por la labor especializada, técnica, administrativa y territorial que realizan a favor de la transparencia y la erradicación de malas prácticas.

El mandatario llamó a mantener la unidad, la cooperación y el respeto a la autonomía institucional, con el propósito de combatir la corrupción y fortalecer una administración pública que garantice el uso eficiente, honesto y transparente de los recursos del pueblo. Señaló que estos esfuerzos se reflejarán en mayor bienestar, desarrollo y progreso para Chiapas.

Ramírez Aguilar destacó que, tras haber recuperado la paz en la entidad, el segundo año de Gobierno estará enfocado en impulsar la prosperidad mediante inversiones en programas, acciones y obras de infraestructura, en las cuales la ASE Chiapas desempeña un papel clave para alcanzar los objetivos trazados.

Por su parte, el auditor superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza, agradeció el esfuerzo y compromiso de las y los servidores públicos que integran la ASE Chiapas, y resaltó que su trabajo fortalece la confianza ciudadana y el desarrollo institucional.

A su vez, Aura Lilia Rojas Hernández, integrante de la Coordinación de Desarrollo Institucional y trabajadora con 21 años de servicio, manifestó su gratitud por pertenecer a esta institución y reiteró su convicción de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.

Como parte del aniversario, se presentaron las ponencias "Inteligencia Artificial en la Detección de Responsabilidades Administrativas", impartida por Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, y "Los Retos del Liderazgo en el Mundo Actual", a cargo de Ricardo González Escobar, a quienes se reconoció su valiosa participación.

En el evento estuvieron presentes Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; José Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado; Francisco Chacón Sánchez, secretario del Humanismo; Mario Francisco Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública; y Maritza del Carmen Pintado Ortega, consejera presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sesaech, entre otros.