Transportistas Realizaron Megabloqueo en 7 Estados Exigiendo Seguridad en Carreteras

La Movilización Generó un Caos Vial en al Menos 20 de las Principales Carreteras Federales
——-
Denunciaron que Prefieren Manifestarse Para ser Escuchados Antes que Morir por la Inseguridad en Carreteras
——-
Tras 9 Horas Liberaron las Carreteras, Pero Advirtieron que de no Haber Respuesta del Gobierno Federal Volverán a Protestar
*MÁS DE UN MILLÓN DE OPERADORES DE CAMIONES DE CARGA Y CAMPESINOS SE MANIFESTARON CONTRA LA EXTORSIÓN Y PIDIENDO PRECIOS JUSTOS PARA LOS PRODUCTOS DEL CAMPO.
Ciudad de México; 24 de Noviembre de 2025.- Ayer lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizaron un megabloqueo en los principales accesos del país.
Estas son las principales vialidades afectadas en cada Estado:
Hidalgo.
*Autopista México–Pachuca (Bloqueo a la altura de Zapotlán y cierre parcial en inmediaciones del AIFA)
*Autopista México–Laredo (Cierre total a la altura de Lagunilla)
*Autopista México–Tuxpan (Afectación en el entronque Pachuca–Tulancingo)
*Caseta El Tejocotal (A la altura de San Alejo: circulación reducida a un solo carril)
*Autopista Arco Norte (Cierre total)
*Pachuca–Ciudad Sahagún (Cierre parcial en dirección a Pachuca)
Sinaloa.
*Carretera federal México- Nogales (bloqueos en casetas de Cuatro Caminos, en Guasave y en de la Pizal, en Navolato)
*Maxipista Culiacán-Mazatlán (bloqueo en caseta de Costa Rica en Culiacán)
Tamaulipas.
*Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso en el municipio de RíoBravo.
*Carretera Tampico–Mante, como referencia antes de llegar al cuartel de El Mante.
*Carretera Victoria-Matamoros a la altura de San Fernando.
*Carretera Tampico-Ciudad Victoria, a la altura del municipio de Altamira.
Oaxaca.
*Carretera Panamericana, kilómetro 214 en el subtramo Magdalena Tequisistlán -Tehuantepec.
Veracruz.
*Autopista Puebla–Veracruz, tramos Córdoba-Puebla y Cd. Mendoza-Córdoba.
Guanajuato.
*Carreteras federales 57, 90 y 45
*Entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo
*La 90 en el tramo Pénjamo-Santa Ana Pacueco
*Carretera federal 45 Irapuato-Salamanca a la altura de Ciudad Industrial.
Chihuahua.
*Puente Internacional Zaragoza
*Aduana de Ciudad Juárez. Sun
Transportistas Prefieren Bloquear y Exigir Seguridad a Estar Muertos.
Ciudad de México; 24 de Noviembre de 2025.- En un breve comunicado, transportistas afirmaron que en esta protesta o paro, de ayer 24 de noviembre, participan más de 1 millón de transportistas en todo el país.
Aseguraron que temen no llegar a sus hogares porque «cada día entre 35 y 40 transportistas somos víctimas de un delito, si tenemos suerte acabamos tirados en medio de la nada y si no, no volvemos nunca más a casa».
Afirmaron que son víctimas de la violencia en carreteras, autopistas y en diversas partes del territorio nacional y añadieron que lo “único que pedimos es: cero robos, cero extorsiones y cero muertes».
Expusieron que lamentan «que la protesta pacífica sea la única forma de escuchar nuestro reclamo, pero hoy sabemos que la única manera de que no nos roben, extorsionen, maten o desaparezcan en las carreteras es evitando tomar esos caminos. Preferimos para un día o 5, a nunca más volver a casa».
Desde la semana pasada los líderes de diversas asociaciones de transportistas pidieron mejorar las condiciones de seguridad en el país, por lo que convocaron a un paro de transportistas en todo el país en el que además de bloquear vialidades dijeron que iban a permitir la libre circulación por las autopistas del país al dar paso sin pago por las casetas a los automovilistas. Sun