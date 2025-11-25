martes, noviembre 25, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalMéxico Cuenta con Modelo Estable de Abasto Gratuito: IMSS-Bienestar
Nacional

México Cuenta con Modelo Estable de Abasto Gratuito: IMSS-Bienestar

0
21

*Se han Entregado 70 Millones de Medicamentos.

Ciudad de México; 24 de Noviembre de 2025.- Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, aseguró que México ya cuenta con un modelo estable de abasto gratuito de medicamentos.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Svarch destacó la tercera entrega nacional de Las Rutas de la Salud, con la que se han entregado 70 millones de medicamentos.
«Con esta entrega confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos», aseveró.
Indicó que en tres meses se han abastecido a 8 mil 342 centros de salud, 646 hospitales y 32 mil 224 kits entregados.
Este trabajo, dijo, asegura que la atención no se interrumpa en ningún servicio, consultas, urgencias, cirugía y oncología.
Destacó que hoy salen 328 rutas para recorrer sierras, montañas, ríos y caminos rurales para garantizar que cada unidad médica del IMSS-Bienestar reciba su abasto completo: «En total, vamos a abastecer 637 hospitales, 746 kits de medicamentos planificados y más de 16 millones de piezas destinadas a su operación mensual».
«Cada ruta significa que un paciente podrá recibir su tratamiento sin interrupciones y por supuesto, sin importar la geografía», dijo Alejandro Svarch al reiterar que se consolida un sistema nacional de distribución que funciona con regularidad, continuidad y suficiencia. Sun

México Cuenta con Modelo Estable de Abasto Gratuito: IMSS-Bienestar
Artículo anterior
Siete de Cada Diez Mujeres Sufren Acoso Laboral, Alertan Especialistas
Artículo siguiente
Transportistas Realizaron Megabloqueo en 7 Estados Exigiendo Seguridad en Carreteras
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Bienvenida a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Palacio Nacional

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la Bienvenida Oficial de la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabezada por la Presidenta Constitucional...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Martes 25 de noviembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Ajedrecistas Brillan en el Torneo “Don Juan Zamora Velázquez, Esthela Cruz Pineda Viuda de Zamora” in Memoriam 2025

Ajedrez staff - 0
Del 21 al 23 de noviembre, el Salón “HC” del Hotel Cabildo´s se convirtió en el punto de reunión para grandes ajedrecistas, quienes demostraron...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV