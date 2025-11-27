Firma ERA Decreto Para Proteger los Parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán en Tuxtla

Reciben la Categoría de Centros Ecológicos Recreativos “Los Pulmones de la Capital”

Reafirma el Compromiso del Gobierno de la Nueva ERA con el Cuidado de la Madre Tierra

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar firmó el decreto de declaratoria de Área Natural Protegida, con la categoría de Centro Ecológico Recreativo “Los Pulmones de la Capital”, para los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán, en Tuxtla Gutiérrez, con una superficie total de 35.79 hectáreas. Señaló que este acto reafirma el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con el buen vivir y con una gestión pública basada en la empatía, el respeto y la conciencia hacia el cuidado de la madre tierra.



En ese contexto, el mandatario expuso que Chiapas impulsa una política ambiental con visión de largo plazo, al destacar los avances en la restauración de microcuencas en 33 municipios, el desarrollo de infraestructura hídrica para mejorar el tratamiento y manejo del agua, y la consolidación de decretos de áreas naturales que privilegian el enfoque comunitario. Añadió que para 2026 se fortalecerán tanto las inversiones como la articulación entre sociedad y autoridades, con la finalidad de recuperar suelos y recursos naturales.Ramírez Aguilar explicó que muchos gobiernos no destinan recursos suficientes al cuidado ambiental porque consideran que estas acciones no generan la misma visibilidad que las obras de infraestructura. Enfatizó que, por el contrario, su administración tiene al medio ambiente como un eje prioritario, ya que la restauración ecológica tiene un impacto directo en la salud, el bienestar, el desarrollo y la prosperidad compartida de Chiapas y de México."Trabajar en la conservación de las áreas naturales, en el cuidado de la madre tierra, es invertir bien en nuestro presente y en beneficio de las próximas generaciones. Por omisión o por exceso se ha afectado al medio ambiente, y lo que estamos haciendo es tratar de sanar esas heridas. Son inversiones que no se ven, pero no lo hacemos para que opinen bien, sino para estar bien con uno mismo, con la madre tierra y, en consecuencia, con los demás. Esta es nuestra filosofía basada en el humanismo y el buen vivir", dijo.La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, destacó que la declaratoria de los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán como Centro Ecológico Recreativo "Los Pulmones de la Capital" demuestra el liderazgo del gobernador al situar al medio ambiente en el centro de las políticas públicas, y al legitimar este proceso mediante una consulta ciudadana. Señaló que esta decisión responde a la necesidad de contar con espacios más dignos para vivir, convivir y disfrutar en familia.Indicó que estos parques, que albergan más de 6 mil árboles y 148 especies de aves, representan un refugio esencial para la biodiversidad y constituyen una acción determinante para proteger el futuro ambiental de Chiapas. Reconoció también el trabajo de los grupos ambientalistas por su impulso y compromiso en la defensa de estos espacios. "Hoy damos un paso firme hacia el Chiapas que soñamos, uno que defiende su biodiversidad desde la voz de las y los chiapanecos", manifestó.El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, resaltó la visión ambientalista del gobernador al priorizar la protección de las áreas naturales de la capital y del estado, subrayando la importancia de preservar y reforestar estos pulmones verdes como legado para las nuevas generaciones.Por su parte, Carmen Villa Chávez, representante de Asociaciones Civiles de Centros Recreativos, celebró la voluntad y disposición de las autoridades, al considerar que este logro refleja el esfuerzo de las familias que por años defendieron sus espacios de convivencia. Sostuvo que se trata de un acierto técnico que permitirá avanzar hacia una gestión pública más participativa, sensible y acorde con las necesidades socioambientales de la ciudad. "Necesitamos más áreas verdes protegidas, que construyan resiliencia ante la crisis climática, por lo que continuaremos aportando y trabajando por una ciudad más inclusiva y segura", añadió.Estuvieron presentes en este acto el director de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pável Palacios Chávez; el titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal en Chiapas, Carlos Morales Vázquez; el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez; el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter; la subsecretaria de Economía Social, Magali Guillén Zepeda; así como Joseliny Díaz, representante de asociaciones civiles de centros recreativos, entre otros.