Implementan en Tapachula Jornada de Vacunación por Brote de Sarampión

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre de 2025.- Con el objetivo de proteger la salud de la población ante el descenso de las temperaturas y prevenir enfermedades respiratorias, el Honorable Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Salud Pública Municipal, anunció la realización de una Jornada Extraordinaria de Vacunación, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado comunitario.



El Gobierno Municipal reiteró que la salud es una prioridad y que la vacunación representa una responsabilidad compartida que permite proteger a las familias tapachultecas y fortalecer el bienestar colectivo. En este sentido, se exhorta a la ciudadanía a participar activamente en estas jornadas preventivas.Durante esta jornada se contará con biológicos para la prevención de sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), neumococo, influenza y COVID-19, los cuales estarán disponibles de manera gratuita para la población.Las sedes de atención serán el Palacio Municipal de Tapachula, los días lunes 22 y martes 23 de diciembre, y a partir del miércoles 25 de diciembre, el módulo se instalará en el Sendero Peatonal. La atención se brindará en dos turnos: de 8:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 19:00 horas.Para un adecuado control del historial preventivo, es indispensable que las y los asistentes presenten su Cartilla Nacional de Vacunación.El Ayuntamiento de Tapachula hace un llamado a no bajar la guardia y a sumarse a estas acciones que fortalecen la prevención y la salud pública, recordando que en Tapachula el cuidado de la salud es una tarea que se construye entre todas y todos. Boletín oficial