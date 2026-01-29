Anuncia ERA Iniciativa Para que Corporaciones de Seguridad Estatales Porten Armas de Alto Poder

*EL OBJETIVO ES COMBATIR CON MAYOR EFICIENCIA A LA DELINCUENCIA, ADEMÁS DE BRINDAR CAPACITACIÓN Y EQUIPO NECESARIO A POLICÍAS.

El Mandatario Destacó la Coordinación con la Sedena, Semar, Guardia Nacional, SSPC y FGR.

Refrendó el Compromiso de Seguir Trabajando Para Consolidar la Pacificación de Chiapas

La Estrategia de Seguridad Incluye la Dotación de Mayor y Mejor Equipamientos a las Fuerzas del Orden

Ciudad de México, 28 de Enero.- Con apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional, Chiapas busca dotar de armamento de muy alto poder a su Policía Estatal para enfrentar a la delincuencia organizada.



En redes sociales, Eduardo Ramírez Aguilar,gobernador de la entidad fronteriza con Guatemala, anunció que presentará una iniciativa para que las corporaciones de seguridad local sean las primeras fuerzas estatales del país que porten armas de alto poder para enfrentar a los grupos criminales que operan principalmente en la frontera y alcanzar la paz.Es “para que nuestras corporaciones de seguridad puedan portar armas de muy alto poder y sea la primera corporación de seguridad pública estatal en México en ser dotada de armamento para hacerle frente a la delincuencia y, de esa forma, seguir garantizando la tranquilidad y la paz del pueblo de Chiapas”, aseguró tras reunirse con mandos de las Fuerzas Armadas.La propuesta del mandatario se da tras su primer año de administración, en el que ha pacificado a un estado que estaba bajo control de grupos del crimen organizado, pues ha retornado la tranquilidad y la paz en carreteras y comunidades.Para ello desde el primer minuto de su gobierno puso en marcha una Fuerza de Reacción Inmediata que empezó a recuperar el control de caminos, municipios y regiones, a la vez que ha dotado de mayor y mejores equipamientos a las fuerzasdel orden.Cabe recordar que el gobierno de Chiapas adquirió un helicóptero Black Hawk, 25 vehículos activos blindados, 10 drones de última generación y 250 cámaras, entre otras herramientas tecnológicas.Además de un mejor salario, los cuerpos de seguridad también han sido equipados con 895 vehículos, 7 Kanam, 13 mil 315 equipos de defensa y 102 mil 985 equipos de protección personal, además de contar con la oportunidad de seguirse profesionalizando en la Universidad Pública de Seguridad del sureste.Estas acciones en materia de seguridad, a las que también se han sumado la depuración de las propias fuerzas de seguridad y la detención de servidores públicos como el caso reciente del alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, Chiapas se ha posicionado como uno de los más seguros del país.Eduardo Ramírez Aguilar señaló que la recuperación de la seguridad de la ciudadanía y del estado ha sido en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de instituciones como la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y las fiscalías de la República y local. SUN