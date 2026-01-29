En Acapetahua, Eduardo Ramírez Reitera Apoyo al Sector Pesquero e Impulsa Obras

En Acapetahua, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones y proyectos con el objetivo de fortalecer la productividad y el desarrollo sustentable en los nueve municipios pesqueros de Chiapas. Remarcó que además de duplicar los apoyos económicos y entregar herramientas a las y los pescadores, se impulsa una inversión importante en maquinaria especializada para mejorar de forma integral los sistemas lagunarios.

“Creo en la productividad pesquera de la Costa y del Soconusco, por eso los vamos a apoyar sin regateos. Quiero que en tres años pueda pararme frente a las y los pescadores y decir: desazolvamos los sistemas lagunarios de Chiapas. Lo vamos a lograr porque se contratará mano de obra local; será un ganar-ganar, ya que contar con buenos sistemas lagunarios se reflejará en productos de calidad, una mejor economía y mayor generación de alimentos”, apuntó al atestiguar la entrega de equipamiento para la producción pesquera.



En otro momento, el mandatario también supervisó la construcción del puente vial Doña María, en la localidad Soconusco, obra que contempla una inversión superior a 30 millones de pesos. Asimismo, acudió a la localidad Consuelo Ulapa, donde inauguró espacios escolares en el Jardín de Niñas y Niños Ricardo Owen, con una inversión de 1.2 millones de pesos.El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la reconstrucción del Puente Doña María, que colapsó en 2020 a causa de una tormenta tropical, registra un avance del 84 por ciento. Detalló que esta obra responde a una demanda ciudadana y se prevé concluirla antes de la temporada de lluvias, lo que permitirá mejorar la conectividad entre diversas localidades de Escuintla, Acapetahua y Acacoyagua. Además, anunció la rehabilitación de varios caminos para optimizar el tránsito vehicular.Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer las acciones realizadas en materia educativa en el municipio de Acapetahua. Destacó la inversión de 1.2 millones de pesos para la construcción de un aula en el Jardín de Niñas y Niños Ricardo Owen, en la localidad Consuelo Ulapa, y adelantó que se proyecta la edificación de dos aulas didácticas equipadas para la Telesecundaria 36, con una inversión de 2.2 millones de pesos.Asimismo, precisó que se encuentra en proceso la construcción de un laboratorio-taller y obra exterior en la Telesecundaria 691, de la localidad Absalón Castellanos, con una inversión de 2.4 millones de pesos. Añadió que, en breve, iniciará la edificación de un aula didáctica equipada y obra exterior en el preescolar Soconusco, de la comunidad del mismo nombre, con un monto de 1 millón 100 mil pesos.En representación de las y los pescadores, Román Sánchez García agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por devolver la paz a Chiapas y priorizar al sector pesquero. Destacó que la entrega de 50 cayucos y 100 motores, así como la adquisición de un paquete de dragas marinas para el desazolve de los sistemas lagunarios, acción que no se realizaba desde hace 25 años, permitirá mejorar las condiciones de trabajo, el bienestar y la prosperidad de las familias dedicadas a esta actividad.Finalmente, personal docente, administrativo y alumnado del Jardín de Niñas y Niños Ricardo Owen expresaron su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez por el apoyo otorgado, al señalar que esta intervención fortaleció la infraestructura educativa y permitirá mejorar la calidad de la enseñanza, al brindar mejores condiciones de aprendizaje a la niñez que anteriormente contaba únicamente con un aula. Boletín Oficial