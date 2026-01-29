jueves, enero 29, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalEduardo Ramírez Encabeza Liberación de Tortugas Marinas en Puerto Arista
EstatalPortada

Eduardo Ramírez Encabeza Liberación de Tortugas Marinas en Puerto Arista

0
5

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la liberación de crías de tortuga marina en la playa de Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, donde refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con el cuidado, la protección y la conservación de estas especies.
En el marco de esta actividad, el mandatario realizó un recorrido por el Campamento Tortuguero, durante el cual anunció que su administración fortalecerá de manera integral la infraestructura y el equipamiento del sitio, además de dotarlo de material didáctico.
Precisó que estas acciones tienen como objetivo contribuir a la preservación de las tortugas marinas y fomentar la conciencia ambiental entre la población y las y los visitantes.

Durante el recorrido, la bióloga Mirella Domínguez explicó el ciclo de vida de la tortuga marina y destacó la relevancia de las labores de conservación que se desarrollan para garantizar su preservación, al tratarse de una causa social y ambiental que requiere respaldo permanente. Asimismo, reconoció el trabajo cotidiano de brigadistas y personas voluntarias que resguardan los nidos y, pese a las dificultades operativas y a la amenaza constante de saqueadores, logran rescatar y liberar miles de crías en cada temporada.
Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; su hija Grecia Ramírez Espinoza; así como las secretarias de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca, y de Pesca y Acuacultura, Judith Torres Vera; entre otras y otros asistentes. *Eduardo Ramírez encabeza liberación de tortugas marinas en Puerto Arista*
– Realizó un recorrido por el Campamento Tortuguero y se comprometió a fortalecerlo
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la liberación de crías de tortuga marina en la playa de Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, donde refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con el cuidado, la protección y la conservación de estas especies.
En el marco de esta actividad, el mandatario realizó un recorrido por el Campamento Tortuguero, durante el cual anunció que su administración fortalecerá de manera integral la infraestructura y el equipamiento del sitio, además de dotarlo de material didáctico.
Precisó que estas acciones tienen como objetivo contribuir a la preservación de las tortugas marinas y fomentar la conciencia ambiental entre la población y las y los visitantes.
Durante el recorrido, la bióloga Mirella Domínguez explicó el ciclo de vida de la tortuga marina y destacó la relevancia de las labores de conservación que se desarrollan para garantizar su preservación, al tratarse de una causa social y ambiental que requiere respaldo permanente. Asimismo, reconoció el trabajo cotidiano de brigadistas y personas voluntarias que resguardan los nidos y, pese a las dificultades operativas y a la amenaza constante de saqueadores, logran rescatar y liberar miles de crías en cada temporada.
Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; su hija Grecia Ramírez Espinoza; así como las secretarias de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca, y de Pesca y Acuacultura, Judith Torres Vera; entre otras y otros asistentes. Boletín Oficial

Eduardo Ramírez Encabeza Liberación de Tortugas Marinas en Puerto Arista
Artículo anterior
En Acapetahua, Eduardo Ramírez Reitera Apoyo al Sector Pesquero e Impulsa Obras
Artículo siguiente
Isstech Lanza Plataforma Digital en Beneficio de 80 mil Afiliados
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Heriberto Pacheco Celebra su Aniversario

Al Instante staff - 0
En un ambiente familiar y de convivencia, Heriberto Pacheco Reyes celebró su aniversario en el restaurante campestre Rancho Palma Sola, donde se reunió con...
Leer más

La Fiscalía General del Estado, Informa:

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado desmiente las publicaciones que circulan en redes sociales referentes a un supuesto enfrentamiento en el municipio de Frontera Comalapa....
Leer más

Con inversión de 20 mdp, Eduardo Ramírez fortalece salud y acceso al agua segura en Acapetahua

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó la ampliación de la Unidad de Salud IMSS-Bienestar y la construcción del tanque de abastecimiento de agua segura...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV