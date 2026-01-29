Isstech Lanza Plataforma Digital en Beneficio de 80 mil Afiliados

1 de 2

*Podrán Realizar Trámites y Citas en Línea.

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) lanzó de manera oficial su aplicación móvil Isstech Digital, una herramienta tecnológica diseñada para modernizar y agilizar los servicios que se brindan a más de 80 mil afiliadas y afiliados en la entidad.

Esta plataforma tiene como objetivo transformar la forma en que las y los derechohabientes acceden a información, realizan trámites y gestionan su atención médica, de manera ágil, segura y desde cualquier lugar, lo que contribuye a evitar traslados innecesarios desde sus lugares de residencia hacia la capital del estado.

La aplicación Isstech Digital, disponible para descarga gratuita en Google Play Store para dispositivos Android y en App Store para iOS, representa un gran avance en el proceso de modernización institucional y se alinea con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a garantizar servicios públicos eficientes, accesibles y de calidad para la población.

Está herramienta digital no solo pone a disposición una aplicación móvil, sino que brinda acceso, comodidad y seguridad a las y los afiliados, fortaleciendo el compromiso institucional con su bienestar y acercando los servicios para que puedan gestionarse con confianza y sin barreras.

Con el lanzamiento de Isstech Digital, el Instituto reafirma su compromiso con la innovación, la mejora continua y la atención oportuna, consolidando acciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de las y los trabajadores del estado y sus familias. Boletín Oficial