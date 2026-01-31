Impulsa ERA la Alfabetización e Infraestructura Social y Educativa en Santiago El Pinar y Aldama

El Mandatario Refrendó el Compromiso de su Administración con la Educación

——

Afirmó que no Habrá más Olvido Para los Pueblos Indígenas de Chiapas

Durante una gira de trabajo por la región Altos TsotsilTseltal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Santiago El Pinar y Aldama, donde impulsó acciones en materia de alfabetización, educación, agua potable y caminos. Señaló que la prioridad del gobierno de la Nueva ERA es elevar los índices de desarrollo y la calidad de vida de los pueblos, especialmente de aquellos que por años permanecieron en el olvido.



En Santiago El Pinar, el mandatario entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización y explicó que el programa Chiapas Puede busca sumar esfuerzos entre sociedad y autoridades para que más personas aprendan a leer y escribir y, en breve, levantar bandera blanca como símbolo de la erradicación del analfabetismo. Además, distribuyó paquetes de libros del programa Leyendo por la Paz para fortalecer el hábito de la lectura en las comunidades y reiteró su voluntad de seguir acercando proyectos que impacten positivamente en la vida cotidiana de la población.Posteriormente, en Aldama, dio el banderazo de inicio a la pavimentación mixta del camino Aldama-Larráinzar-San Pedro Cotzilnam-Xuxchen, obra que beneficiará a más de ocho mil habitantes y fortalecerá la actividad social y económica de la zona. En la localidad Yetón puso en marcha el sistema de agua potable, con una inversión superior a 9.8 millones de Pesos; entregó calzado escolar a niñas y niños mediante el programa A Paso Firme y dio a conocer nuevas acciones para mejorar la infraestructura educativa.“Como Gobernador de Chiapas lo más maravilloso es venir a entregar esta obra de agua potable, porque tener acceso al agua es una gran bendición y ahora la tendrán en sus hogares. También, hagan llegar el mensaje a las comunidades de que invertiremos para que ninguna aula sea de tabla o lámina y piso de tierra. Queremos que las niñas, niños y jóvenes tengan espacios dignos y de calidad”, manifestó.El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que en Santiago El Pinar están a poco más de 300 personas de levantar la bandera blanca en alfabetización e invitó a la población a intensificar el esfuerzo comunitario para erradicar el analfabetismo. Destacó que aprender a leer y escribir abre la puerta al progreso y a la transformación de los pueblos.El secretario del Humanismo, Paco Chacón, detalló que en Aldama, a partir de los acuerdos de la Asamblea del Pueblo, arrancaron múltiples acciones de infraestructura social y que, como parte de la política de atención prioritaria a la niñez, el programa A Paso Firme dotará de tenis escolares a estudiantes de todas las escuelas; en esta ocasión se entregaron mil 369 pares en 13 planteles.La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, indicó que el sistema de agua potable garantiza de manera directa el acceso a un derecho fundamental. Explicó que se trata de una gestión iniciada un año atrás y aseguró que Aldama continuará recibiendo obras de alto impacto social, al tiempo que reconoció la labor de las autoridades locales como impulsoras del desarrollo comunitario.El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, precisó que el nuevo camino tendrá una longitud superior a siete kilómetros y se ejecutará por etapas: este año se construirán 2.5 kilómetros y posteriormente dos más, lo que permitirá alcanzar cerca del 50 por ciento del proyecto mediante trabajo coordinado entre instancias de Gobierno.Por su parte, el titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, anunció la rehabilitación de sanitarios, un laboratorio multifuncional y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Secundaria Técnica 106 de Santiago El Pinar.En cuanto a Aldama, informó que entre obras realizadas en 2025 y en este 2026 se invierten más de 25 millones de Pesos en infraestructura educativa. Detallo que se han concluido obras como un aula cocina y la rehabilitación de 11 aulas en la primaria Emiliano Zapata Salazar; nuevos sanitarios y mejoramiento de espacios en el preescolar Manuel Larráinzar Piñero; así como aulas y obra exterior en la primaria Benito Juárez García de San Pedro Cotzilam.Para 2026 se contemplan acciones en escuelas de preescolar, primaria y telesecundaria de la cabecera municipal y de comunidades como Revolución Fiu, Chayomte, Sepeltón, Juxtón, San Pedro Cotzilam, Xuxchen y Tapac.El presidente municipal de Santiago El Pinar, Silviano Mateo Gómez Gómez, agradeció el respaldo estatal y sostuvo que las becas Rosario Castellanos y el programa Chiapas Puede amplían el acceso a la educación y ayudan a superar el analfabetismo en comunidades indígenas.En nombre de las personas becarias en Santiago El Pinar, Lucía Ruíz Gómez agradeció la oportunidad de aprender a leer y escribir y el apoyo económico que beneficia a las familias. A su vez, Julia López Sánchez, representante de la comunidad beneficiada en Aldama, valoró que se atiendan necesidades esenciales como el acceso al agua potable y destacó que el calzado escolar entregado a la niñez es un apoyo a la economía familiar. Boletín Oficial