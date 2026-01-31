sábado, enero 31, 2026
Investigadores Detectan Microplásticos en Sedimentos y Productos del Mar

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero de 2026.- El Centro de Investigación de los Sistemas Costeros y Continentales (CISCIC) de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) se posiciona como una pieza clave en la evaluación del estado ambiental del litoral chiapaneco, al tiempo que forma profesionistas comprometidos con la protección de los ecosistemas marinos.
Bajo la coordinación del ingeniero Pedro Martínez Moreno, el CISCIC desarrolla investigaciones aplicadas que evidencian el avance de la contaminación por plásticos y microplásticos en zonas estratégicas del Estado, particularmente en el fondo marino y en especies de alto consumo humano.

A través de muestreos directos mediante buceo científico, el equipo ha identificado microplásticos en sedimentos y organismos como la lisa, el camarón, el ostión y el mejillón, lo que representa un riesgo ambiental y sanitario.
Los hallazgos confirman que los residuos sólidos no solo se acumulan en el mar, sino que ingresan a la cadena alimentaria.
“La sociedad genera el residuo y el mar lo resiente. Hemos encontrado desde botellas PET hasta calzado en el fondo marino; lo más grave es que muchos contaminantes permanecen suspendidos en el agua y terminan en los organismos que consumimos”, advirtió Martínez Moreno, subrayando la urgencia de fortalecer la cultura del manejo responsable de residuos.
Uno de los rasgos distintivos del CISCIC es su modelo educativo, centrado en la investigación real. Estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Costeros y del Profesional Superior Universitario en Acuacultura participan cada semestre en proyectos que contribuyen a un diagnóstico ambiental continuo de sitios como la laguna de Pozuelos, Cabildos y la dársena de Chiapas.
Al concluir su formación, los egresados acumulan al menos ocho proyectos de investigación aplicada, abordando variables como la calidad del agua incluyendo el monitoreo de amonio y nitritos, la biodiversidad y la reproducción de especies endémicas, lo que fortalece su preparación profesional y su impacto en el territorio.
Como parte de su proyección académica y científica, el CISCIC anunció la realización del Seminario Binacional de Investigación, programado para el mes de noviembre.
En este encuentro participarán universidades de México y Guatemala, donde se presentarán los avances de 19 proyectos enfocados en peces, crustáceos, vegetación acuática y puntos críticos de contaminación en ríos y lagunas de la región.
Finalmente, el centro extendió una invitación a jóvenes próximos a egresar de preparatoria con vocación ambiental, a integrarse a estas licenciaturas. EL ORBE/Nelson Bautista

Investigadores Detectan Microplásticos en Sedimentos y Productos del Mar
