sábado, enero 31, 2026
Colectivo de Comunicadores y Periodistas Buscan Vínculos con el Sector Empresarial

*Analizan Retos Tecnológicos.

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero de 2026.- El Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas (COCOPECH) llevó a cabo su primera reunión ordinaria de 2026, en la que se analizaron los nuevos retos de la comunicación, el periodismo y la relación estratégica con los medios, en un contexto marcado por el crecimiento de las plataformas digitales y las redes sociales.
Durante el encuentro, realizado en BianKafé, los integrantes de dicho colectivo coincidieron en la necesidad de fortalecer la vinculación con los sectores empresarial y comercial, a fin de generar una mayor sinergia en la difusión de contenidos informativos, institucionales y publicitarios, alineados a las nuevas dinámicas de consumo de información.
Se destacó que una gran parte de las empresas y comercios enfrenta dificultades para conectar con su público objetivo, debido al desconocimiento en estrategias de marketing, publicidad digital y posicionamiento en redes sociales, así como a la falta de asesoría profesional para lograr mayor alcance e impacto.
Ante este escenario, COCOPECH anunció que durante 2026 iniciará una nueva etapa de trabajo enfocada en diversificar los temas informativos y ampliar su participación en proyectos de comunicación estratégica, orientados a apoyar a empresas, emprendedores y organizaciones en el diseño de campañas publicitarias más efectivas.
Los participantes subrayaron que el periodismo y la comunicación han estado históricamente ligados a los ámbitos político, social y económico, pero que hoy enfrentan el reto de adaptarse a un entorno digital donde la inmediatez, la credibilidad y la creatividad son factores determinantes.
Finalmente, coincidieron en que el fortalecimiento de los medios digitales y el uso responsable de las redes sociales representan una oportunidad para profesionalizar la comunicación, ampliar audiencias y contribuir a una información más cercana, clara y útil para la sociedad chiapaneca. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Investigadores Detectan Microplásticos en Sedimentos y Productos del Mar
Millonaria Inversión en Tecnología Para Seguridad Pública en Tapachula
