Millonaria Inversión en Tecnología Para Seguridad Pública en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero.- El municipio de Tapachula inició un proceso de modernización integral en materia de seguridad pública con la transformación de su Centro de Mando local de un C2 a un C4, mediante una inversión de aproximadamente 17 millones de Pesos en infraestructura y blindaje tecnológico.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alejandro Juárez García, informó que el proyecto contempla la rehabilitación y expansión del sistema de videovigilancia, el cual operará de manera interconectada con el C5 estatal, permitiendo el intercambio de imágenes en tiempo real para una respuesta más eficaz ante delitos y emergencias.



Al asumir el cargo, el funcionario encontró el sistema de vigilancia en condiciones críticas. De los 35 puntos de monitoreo existentes, ninguno funcionaba debido a la ausencia de cámaras, repetidores de señal y mantenimiento básico.La inversión no implicó endeudamiento, explicó, sino que fue posible gracias a una reestructuración administrativa que generó ahorros significativos.La construcción del nuevo C4 tendrá un costo de 2.6 millones de Pesos, mientras que el equipamiento tecnológico asciende a 3.7 millones, afirmó.La primera etapa del proyecto contempla la rehabilitación de los 35 postes heredados y la instalación de 15 nuevos puntos estratégicos, alcanzando un total de 50 postes. Cada uno contará con cuatro cámaras, conformando una red municipal de 200 dispositivos, a los que se sumarán 100 cámaras vecinales interconectadas.El titular de la SSPyPC destacó que este sistema no operará de manera aislada, ya que mantendrá una vinculación directa con el C5 estatal, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y reduciendo los tiempos de respuesta.Asimismo, anunció que el plan de seguridad se desarrollará en tres etapas.La segunda, prevista para 2026, ampliará la cobertura en zonas de alta afluencia; mientras que la tercera, programada para 2027, busca alcanzar al menos 80 postes de vigilancia y más de 600 cámaras, incluyendo la incorporación de dispositivos en escuelas y centros comerciales.Con esta estrategia, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana.“Queremos que la población se sienta protegida y que quien intente delinquir sepa que será detectado y detenido”, concluyó el funcionario. EL ORBE/Nelson Bautista