Intensa Jornada de Actividades del Colectivo 50+1 en la Región

En Tapachula Tomaron Protesta a la Comisión de Cultura de la No Violencia, y en Cacahoatán a Integrantes de esa Delegación

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero de 2026.- Como parte de su estrategia para prevenir y erradicar la violencia de género, el colectivo 50+1 Capítulo Soconusco, tomó protesta a la Comisión de Cultura de la No Violencia y Arte, una iniciativa que apuesta por la creatividad y la acción colectiva como herramientas de transformación social.

Encabezado por la Dra. Denise López Espinal, presidenta del Capítulo, el acto reafirmó el compromiso del colectivo de incidir en la vida de niñas y mujeres mediante expresiones artísticas que fomenten el cuidado, la educación emocional y la reconstrucción del tejido social.



La Comisión está integrada por mujeres con trayectoria en disciplinas como literatura, música, poesía y arte culinario.Durante su intervención, López Espinal subrayó que las manifestaciones culturales representan una vía efectiva para la prevención de la violencia, al generar espacios de reflexión, esparcimiento y sanación comunitaria.“El arte permite transformar realidades y ofrecer alternativas de vida digna, especialmente para la niñez y las mujeres del Soconusco”, expresó.En el marco del evento, la presidenta del colectivo reconoció los avances impulsados por el Gobierno Estatal que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, destacando acciones orientadas a la protección de las mujeres, como dispositivos de alerta y reformas legales que agilizan la denuncia del acoso, reduciendo obstáculos administrativos.Asimismo, resaltó el trabajo de la Secretaría de Igualdad de Género y de los centros de justicia en la entidad, donde equipos multidisciplinarios brindan atención integral a las víctimas, garantizando acompañamiento legal y psicológico.Uno de los mensajes centrales fue el llamado a la participación ciudadana y a la denuncia.López Espinal enfatizó que visibilizar los casos es indispensable para que las autoridades actúen y para evitar la impunidad. Señaló que 50+1 ofrece acompañamiento permanente para que las mujeres puedan sostener sus procesos legales con confianza.El acto también destacó el respaldo institucional y social de las distintas comisiones que conforman el colectivo en Chiapas, con la participación de perfiles del ámbito jurídico, gubernamental y comunitario, fortaleciendo la red de apoyo en la región.Finalmente, se recordó que 50+1, fundado por María Elena Orantes López, tiene presencia en más de 25 países y se ha consolidado como una de las redes de mujeres más importantes a nivel internacional.Para orientación o acompañamiento, el colectivo mantiene comunicación activa a través de sus redes sociales bajo el nombre 50+1 Tapachula, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista