Regidores Constatan Avances en el Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos en Tapachula

Se Fortalece el Cuidado Ambiental y se Mejoran las Condiciones Para la Ciudadanía
Destacaron la Importancia de Mantener una Supervisión Permanente que Garantice el Cumplimiento de las Normas Ambientales

Tapachula, Chiapas.- Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de Tapachula realizaron una visita de supervisión al sitio de disposición final de residuos sólidos, con el objetivo de constatar los avances derivados de las acciones implementadas para atender la situación ambiental que el municipio enfrentó en fechas recientes.

Los regidores Bertha Moreno Espinosa, Rosa Cortés Rueda, Janeth Leticia Luengo Sánchez y Edi Alberto García Juárez, coincidieron en señalar que los integrantes del Cabildo trabajan de manera coordinada para dar pronta solución a esta problemática, destacando que, gracias al trabajo realizado, se avanza en la transformación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, con acciones que fortalecen el cuidado ambiental y mejoran las condiciones para la ciudadanía.
Durante el recorrido, las y los integrantes del Cabildo verificaron los trabajos técnicos y operativos que se han llevado a cabo, los cuales han permitido la transición de un tiradero a cielo abierto hacia un espacio que cumple con criterios adecuados para el manejo y confinamiento de residuos, fortaleciendo así la protección del entorno y la salud pública.
Las autoridades municipales reafirmaron su compromiso de dar seguimiento puntual a los acuerdos establecidos, asegurando que cada decisión tomada se traduzca en resultados concretos para beneficio de la población.
Asimismo, destacaron la importancia de mantener una supervisión permanente que garantice el cumplimiento de las normas ambientales y la mejora continua de los procesos.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su voluntad de impulsar políticas públicas responsables en materia ambiental, promoviendo soluciones sostenibles que contribuyan al bienestar de las familias tapachultecas y al desarrollo ordenado del municipio.Boletín Oficial

