Crece la Tensión en el Sur de Tapachula por Ocupación Irregular de Viviendas

*Colonos Denuncian que la Presencia de Migrantes en la Zona ha Ocasionado el Incremento de Asaltos y Robos a Transeúntes

Tapachula, Chiapas; 31 de Enero de 2026.- La presencia de migrantes indocumentados varados en Tapachula ha generado preocupación entre habitantes del fraccionamiento Solidaridad 2000 y de otras colonias populares del sur de la Ciudad, donde vecinos denuncian la ocupación irregular de viviendas, departamentos y locales comerciales, así como un incremento en hechos de inseguridad.

De acuerdo con testimonios de residentes, varios inmuebles han sido tomados de manera ilegal, presuntamente aprovechando la falta de operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional. Los colonos aseguran que esta situación ha derivado en un clima de incertidumbre y temor, particularmente por el aumento de asaltos, robos a transeúntes y afectaciones dentro de los propios departamentos.



1 de 4

Algunos migrantes que ocupan estos espacios señalaron, bajo anonimato, que pagan una cuota mensual a un grupo de personas, también migrantes, quienes presuntamente controlan la ocupación de los inmuebles. Vecinos afirman que entre estos grupos podrían existir individuos vinculados a actividades ilícitas, como la venta de drogas y el tráfico de personas hacia la frontera norte, hechos que hasta el momento no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.El activista social Luis Alberto Soto, hizo un llamado urgente a reforzar la presencia policial y a iniciar investigaciones formales sobre los grupos que, según denuncias ciudadanas, han generado violencia en el fraccionamiento. “Es necesario garantizar la seguridad y el bienestar de las familias que viven en esta zona”, subrayó.Soto también advirtió que el problema se agrava debido a la cercanía de planteles escolares y universidades, cuyos estudiantes se ven expuestos diariamente a un entorno de riesgo.Finalmente, exhortó a las autoridades federales, particularmente al INM y a la Guardia Nacional, a no mantener abandonadas las colonias del sur de Tapachula y a implementar operativos que restablezcan el orden y la seguridad en esta región del municipio. EL ORBE/ Mesa de Redacción