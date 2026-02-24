Operativo Para Abatir a “El Mencho” Corrió a Cargo de Fuerzas Federales de México, sin Intervención de EEUU

Gobierno de México Reconoce Intercambio de Información con EEUU Para Ubicar al Líder del CJNG

Reportan Fuga Masiva en Penal de Puerto Vallarta Tras Muerte de “El Mencho”

Autoridades Detallan Estados del País con Presencia de Células del CJNG

*SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL RECONOCE A LOS MILITARES Y ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL CAÍDOS EN COMBATE, EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.

Ciudad de México; 23 de Febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes «El Mencho» fue realizado exclusivamente por Fuerzas federales mexicanas y negó la participación de elementos de Estados Unidos en territorio nacional.



No obstante, reconoció intercambio de información de inteligencia entre ambos Gobiernos.En conferencia, la mandataria federal subrayó que todas las acciones fueron planeadas y ejecutadas por autoridades mexicanas.«Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia, de información», declaró.Precisó que, si bien el Gobierno estadounidense compartió datos relevantes e incluso emitió un comunicado sobre el tema, la responsabilidad total del operativo recayó en las instituciones mexicanas.«En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado de inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales. En este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional», sostuvo.Ante cuestionamientos sobre la situación del país tras los hechos violentos registrados el domingo, Sheinbaum respondió que la gobernabilidad está garantizada.«Eso existe, la gobernabilidad siempre ha existido. El asunto nada más es estas situaciones que se dieron ayer, pues que se recupere la tranquilidad y la paz en todos lados», expresó.Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la localización del círculo cercano del líder criminal, la pareja sentimental, fue resultado de labores de inteligencia militar mexicana.«Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores, a su círculo cercano, eso es con inteligencia militar de nosotros. Hubo, insisto, mucha información adicional muy importante que nos llegó de Estados Unidos, pero todo eso ya integrado, bien analizado, nos pudo dar la localización exacta», detalló.El General añadió que la colaboración con el gobierno estadounidense no es nueva y que se ha fortalecido en la actual administración mediante el intercambio constante de datos, particularmente con el Comando Norte. No obstante, enfatizó que la ubicación inicial y el seguimiento operativo fueron realizados por personal de inteligencia militar mexicana.Asimismo, Trevilla Trejo enmarcó el operativo dentro de la estrategia de seguridad nacional implementada desde el 1 de octubre, basada en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación judicial, y coordinación.«Esto es producto de una estrategia que se implementó a partir del 1 de octubre. Inteligencia y coordinación son fundamentales, y se aplican a nivel nacional, pero también con otros países, en este caso con Estados Unidos», afirmó.La Presidenta reiteró que el Gobierno Federal continuará informando sobre los avances y defendió que la cooperación internacional se limita al intercambio de información, sin intervención directa de fuerzas extranjeras en territorio mexicano.Operador Logístico y Financiero es Abatido Junto a «El Mencho»Hugo «H», «El Tuli», identificado como el operador logístico, financiero y principal hombre de confianza de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien también fue abatido, se dedicaba a coordinar los bloqueos en vías de comunicación y ataques a las Fuerzas Armadas.Estaba a cargo de orquestar incendios de vehículos, incluyendo autobuses y tráileres con el fin de obstruir carreteras.Así como dirigir ataques contra instalaciones militares y de la Guardia Nacional, ordenar agresiones contra negocios y establecimientos gubernamentales.«El Tuli» ofrecía una recompensa a los integrantes del cártel: 20 mil Pesos por cada militar que asesinara, y esta medida buscaba incentivar la violencia contra las fuerzas federales en un momento de tensión.Además, era el encargado financiero de la región, manejando millones de Pesos y Dólares para las operaciones del CJNG.Fuga Masiva en Penal de Puerto Vallarta Tras Muerte de «El Mencho»El motín que se registró este domingo en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, donde además murió un custodio, derivó en la fuga de 23 reos, informó este lunes el Gobierno de Jalisco.El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, indicó que grupos armados atacaron desde afuera las instalaciones del penal y derribaron un portón con un vehículo, lo que permitió que algunos presos escaparan.Tras el ataque, en el interior algunos reos se amotinaron y provocaron algunas riñas; tras controlar la situación, se hizo un pase de lista y se detectó la ausencia de los 23 sujetos que lograron escapar.Hasta el momento no se ha informado sobre las identidades de los prófugos y si se les considera peligrosos.Tras Abatimiento de «El Mencho», Estados Retoman Actividades

Tras hechos de violencia registrados el día de ayer por la mañana, la caída de Nemesio Oseguera Cervantes «El Mecho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), diversos Estados del país reportaron disminución de actos ilícitos y un lento pero seguro regreso de actividades afectadas por la delincuencia.

Asimismo, diversos estados han comenzado a hacer un recuento de daños y a enlistar a las personas detenidas.

Sinaloa.

El gobernador Rubén Rocha Moya, reveló que mantuvo conexión permanente con el comandante de la Tercera Región Militar, general Héctor Ávila Alcocer, sobre el operativo «escudo» que se puso en práctica el domingo pasado, derivado de los bloqueos registrados en Escuinapa y Mazatlán.

Señaló que el impacto en Sinaloa del operativo de las fuerzas federales en el estado de Jalisco que desató actos de violencia tuvo un impacto leve en el Estado, donde se actuó para liberar las carreteras bloqueadas en dos municipios sureños, con vehículos incendiados por grupos delictivos.

Aceptó que hubo temor por parte de los operadores de las grúas para prestar el servicio de retiro de unidades siniestradas en carreteras, producto de bloqueos, en los que hubo dos civiles detenidos por elementos estatales.

Guanajuato.

Un total de 48 personas fueron detenidas por ataques a establecimientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en Guanajuato, en tanto que tiendas de la cadena Oxxo, Bara y Aurrera permanecieron cerradas en diversos rumbos.

En total, se registraron 75 hechos incendiarios en 23 municipios, tres de ellos durante la madrugada de este lunes: una tienda de conveniencia en la colonia Latinoamericana de León y dos vehículos en Celaya.

Este domingo las calles estuvieron vacías; cerraron las plazas de venta de calzado, plazas comerciales, cines, negocios céntricos y tiendas de conveniencia en León. El panorama fue similar en las ciudades de Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.

Colima.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno señaló que «hay tranquilidad, estabilidad, orden y se pueden retomar las actividades con normalidad».

La mandataria publicó en sus redes sociales un mensaje en el que informó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad retomará su esquema ordinario este miércoles tras haber sesionado de forma permanente durante la emergencia.

«Les reitero que todo se atendió puntualmente, que hay circulación en todas las vialidades y solo falta el retiro de algunos vehículos quemados», dijo.

Veracruz.

Cuatro personas que participaban en los bloqueos carreteros -ocurridos tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera Cervantes «El Mencho»- fueron detenidas en Veracruz.

«De los 70 detenidos, cuatro son de Veracruz. Estas personas estaban haciendo actos de violencia (…) cuatro detenidos en la zona norte», informó la gobernadora Rocío Nahle García.

En conferencia de prensa, manifestó que el Estado mantiene un despliegue con total coordinación con elementos de las Secretarías de Seguridad Pública, de Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional.

Tamaulipas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya detalló que fueron 36 los hechos delictivos del domingo, referentes a bloqueos de vías de comunicación, de los cuales 9 están relacionados con bloqueos con autotransporte, y en 5 de ellos se prendió fuego a los vehículos.

Al concluir hoy un evento en Ciudad Victoria, el mandatario tamaulipeco dijo que estas situaciones se registraron en cinco municipios: Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y San Fernando.

Afirmó que el Gobierno de Tamaulipas, junto con las fuerzas federales, actuó de manera inmediata, profesional y coordinada, lo que permitió que no se registraran pérdidas humanas, se despejaran los puntos afectados, se mantuviera el control territorial y se recuperara la normalidad.

Baja California.

Durante la jornada violenta que se registró el domingo pasado, se reportaron un total de 29 incidentes en Baja California, entre vehículos y negocios incendiados, incluyendo una sucursal de Bienestar, además de bloqueos parciales de carretera, los cuales resultaron en la detención de 25 personas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó lo anterior luego de concluir la reunión de la Mesa de Seguridad Estatal, conformada por instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con la actualización de los hechos, el último reporte violento ocurrió a la 1:05 horas y consistió en la quema de un vehículo. SUN