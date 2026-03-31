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Presidenta Claudia Sheinbaum se Reúne con Gianni Infantino, Presidente de la FIFA

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Ciudad de México, 30 de marzo de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 será maravillosa y la inauguración del 11 de junio en el que la Selección Mexicana jugará contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, histórica y excepcional, esto luego de reunirse en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, destacó a través de un video en sus redes sociales.
Además, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado al pueblo de México para que apoye a la Selección Nacional en esta justa mundialista.
“Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden: Todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, agregó.
El presidente de la FIFA obsequió a la Presidenta de México las tarjetas oficiales de la FIFA que utilizarán los árbitros durante la justa deportiva.
“Preparando este Mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”, comentó Gianni Infantino. Boletín Oficial

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