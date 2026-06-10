Arranca Encuentro Estatal Cobach 2026 en Tapachula

*- Este Evento Celebra el Esfuerzo, la Disciplina y el Talento de las y los Estudiantes en Distintas Disciplinas Académicas, Culturales y Deportivas.
*- Se Fortalecen Valores Como el trabajo en Equipo, la Perseverancia, el Respeto y la Excelencia.
*- Participan más de mil 200 Jóvenes Provenientes de las Nueve Coordinaciones de Zona del Estado.
*LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA, VIRIDIANA FIGUEROA, ENCABEZÓ LA CEREMONIA INAUGURAL JUNTO A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO
Tapachula, Chiapas.- Con entusiasmo, energía y un profundo sentido de pertenencia, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) dio inicio al Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo 2026, la máxima fiesta estudiantil de la institución que reúne a más de mil 200 jóvenes provenientes de las nueve coordinaciones de zona del Estado.
En un ambiente de convivencia, aprendizaje y sana competencia, este magno evento celebra el esfuerzo, la disciplina y el talento de las y los estudiantes que, tras destacar en las etapas regionales, representan con orgullo a sus centros educativos en las distintas disciplinas académicas, culturales y deportivas.
Por su parte, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y reconoció el esfuerzo de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo que hicieron posible la realización de este importante encuentro.
Asimismo, resaltó que durante meses las y los participantes se prepararon intensamente para llegar a esta etapa estatal y demostrar su talento en cada competencia.
Figueroa García, señaló que este espacio fortalece valores como el trabajo en equipo, la perseverancia, el respeto y la excelencia, además de impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes, quienes encuentran en el Cobach oportunidades para crecer académica, cultural y deportivamente.
El Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo 2026 reafirma el compromiso del Cobach con una educación de calidad que trasciende las aulas, formando estudiantes capaces de enfrentar los retos del presente y construir un mejor futuro para Chiapas. Boletín Oficial