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Arranca Encuentro Estatal Cobach 2026 en Tapachula

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*- Este Evento Celebra el Esfuerzo, la Disciplina y el Talento de las y los Estudiantes en Distintas Disciplinas Académicas, Culturales y Deportivas.
*- Se Fortalecen Valores Como el trabajo en Equipo, la Perseverancia, el Respeto y la Excelencia.
*- Participan más de mil 200 Jóvenes Provenientes de las Nueve Coordinaciones de Zona del Estado.

*LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA, VIRIDIANA FIGUEROA, ENCABEZÓ LA CEREMONIA INAUGURAL JUNTO A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO

Tapachula, Chiapas.- Con entusiasmo, energía y un profundo sentido de pertenencia, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) dio inicio al Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo 2026, la máxima fiesta estudiantil de la institución que reúne a más de mil 200 jóvenes provenientes de las nueve coordinaciones de zona del Estado.
En un ambiente de convivencia, aprendizaje y sana competencia, este magno evento celebra el esfuerzo, la disciplina y el talento de las y los estudiantes que, tras destacar en las etapas regionales, representan con orgullo a sus centros educativos en las distintas disciplinas académicas, culturales y deportivas.

Al inaugurar el encuentro, la secretaria general de gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando, en representación del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que esta gran celebración se ha consolidado como un símbolo de identidad para la comunidad cobachense, al reflejar la diversidad, creatividad y capacidad de la juventud chiapaneca, así como el compromiso del personal educativo que fortalece día a día a la institución.
Por su parte, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y reconoció el esfuerzo de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo que hicieron posible la realización de este importante encuentro.
Asimismo, resaltó que durante meses las y los participantes se prepararon intensamente para llegar a esta etapa estatal y demostrar su talento en cada competencia.
Figueroa García, señaló que este espacio fortalece valores como el trabajo en equipo, la perseverancia, el respeto y la excelencia, además de impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes, quienes encuentran en el Cobach oportunidades para crecer académica, cultural y deportivamente.
El Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo 2026 reafirma el compromiso del Cobach con una educación de calidad que trasciende las aulas, formando estudiantes capaces de enfrentar los retos del presente y construir un mejor futuro para Chiapas. Boletín Oficial

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